Viendo lo que quedó de Cristiano Ronaldo en esta Euro-2008, uno recuerda el verso de Rubén: Nada más triste que un titán que llora, hombre-montaña encadenado a un lirio, que gime fuerte, que pujante implora, víctima de su fatal martirio.



El portugués, figura cumbre de la Champions y del exigente fútbol inglés, no pudo brillar en la Euro y se vio obligado a salir por la puerta de atrás junto con el seleccionado de su país; igual ocurrió con el goleador italiano Luca Toni, del Bayern Munich, reducido a escombros; y con el veterano francés Thierry Henry, quien ahora está pensando en trasladarse al fútbol norteamericano.



En una Euro con tanta incertidumbre, el sueco Ibrahimovic supo conseguir crecimiento, en tanto el croata Luka Modric mostró su clase, pero no consiguieron la incidencia requerida. Lamentablemente, Frank Ribery fue atrapado por una lesión y el fracaso de Francia.



¿Quién el mejor? Habrá que esperar el duelo España-Alemania. En la mayoría de los casos, la figura cumbre sale de la final, aunque no necesariamente por el comportamiento en esa batalla. En 2002, el arquero alemán Oliver Khan superó a Ronaldo, pese al brillo del brasileño en el cierre de esa Copa.



Súbitamente, el ruso Andrei Arshavin se vio apagado frente a España y el turco Nihat Kahveci no pudo estar en acción contra Alemania, pero el croata Luka Modric, el rumano Adrian Mutu y otro jugador de Turquía, Hamit Altintop, impresionaron con actuaciones sobresalientes, lo mismo que los holandeses Sneijder y Van Nistelrooy, antes del estrepitoso derrumbe contra Rusia.



Alemania frente a España sin David Villa en el escenario. Es la gran oportunidad para Lukas Podolski, ese incontrolable e incansable delantero germano, capaz de maniobrar en espacios cortos, realizar largas cabalgatas, involucrarse en combinaciones rápidas y resolver con autoridad.



Ni Ballack ni Klose han logrado alcanzar niveles llamativos de rendimiento, y pese al esfuerzo de Philip Lahm, es Podolski, autor de tres goles, la mejor opción de los germanos.



En la otra acera, ojo con tres hombres: el brasileño del Villarreal, Marcos Senna, ha realizado una Euro casi perfecta. El centrocampista ha sido un hombre de vital importancia. Aun antes de borrar a Arshavin, quitándole piernas y cabeza a los rusos, su accionar, interceptando, proyectando, cubriendo espaldas, incorporándose a las ofensivas y tirando desde lejos, lo convierte en firme aspirante a figura de la Euro.



Claro, el talento de Cesc Fábregas, sus toques magistrales, la dinámica que imprime, su incidencia, puesta de manifiesto en la gran mayoría de gestiones realizadas por España en el segundo tiempo contra Rusia, como vimos en los goles de Güiza y Silva, pueden proyectarlo en la final a la cima de la montaña.



Y no podemos dejar fuera a Iker Casillas, respondiendo siempre a las exigencias. Otra definición por penales podría otorgarle a Casillas la más grande distinción individual del torneo.



Así que hagan ustedes sus consideraciones.