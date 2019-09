Para Löw, los españoles son "imprevisibles"

Tenero / Agencias.- El seleccionador alemán Joachim Löw calificó este viernes de selección "imprevisible" a España, adversario de la Nationalmannschaft en la final de la Euro-2008 de fútbol, mañana en Viena.



"Los españoles dieron una exhibición impresionante" contra Rusia en la semifinal (3-0), reconoció Löw en declaraciones al sitio de la Federación Alemana de Fútbol, este viernes.



"Desde el inicio del torneo juegan en un nivel muy alto y son muy buenos técnicamente. Es un equipo que varía incluso más su juego que Portugal, los mediocampistas cambian constantemente de posición y juegan muy cerca de los delanteros. Es realmente un equipo imprevisible", analizó el director técnico.



Löw siguió por televisión el partido junto a su ayudante Hans Dieter Flick, al entrenador de porteros Andreas Köpke y al director general de la Mannschaft, Oliver Bierhoff.





VILLA NO JUGARÁ.- El delantero de España David Villa, máximo artillero de la Euro, no jugará la final de mañana ante Alemania debido a una lesión muscular, dijo este viernes el médico de la selección, Jesús Jiménez. El galeno informó a la prensa que Villa sufrió “una micro-rotura fibrilar en la parte posterior de la pierna derecha”.



La lesión demanda una recuperación de entre cinco y diez días, por lo que salvo un milagro Villa no estará en el partido decisivo por el título. “Está descartado para la final”, sostuvo el galeno.



Villa, que marcó cuatro goles en el certamen, salió lesionado a los 34 minutos del partido que España le ganó 3-0 a Rusia el jueves por las semifinales del campeonato europeo.





GOL 500.- El centrocampista español Xavi Hernández anotó contra Rusia el gol número 500 en un Campeonato de Europa. El yugoslavo Milan Galic había abierto el compás el siete de junio de 1960 contra Francia (5-4), y el francés Alain Giresse marcó el 100º en 1984 contra Bélgica (5-0). Con el aumento en el número de equipos, el ritmo se fue acelerando. El 300º lo gritó el esloveno Zlatko Zahovic contra España (1-2) en 2000 y el 400º el inglés Frank Lampard contra Croacia (4-2), hace cuatro años, en Portugal-2004.