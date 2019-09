Cabrera enrachado

Everth Cabrera no parece tener freno sobre las almohadillas. Ayer, en otra buena actuación, se fue de 4-2 con los Turistas de Asheville, disparó un doble, anotó una carrera y robó sus bases número 48 y 49, pero eso no pudo evitar que su equipo cayera 9x3 ante el Greenville.



El nicaragüense, en su primer turno, disparó un doble, y logró anotar por un imparable. La pizarra se puso 1x1. Pero el Asheville logró irse arriba hasta 3x1, con una carrera anotada en los siguientes dos episodios, precisamente la última carrera se produjo en el tercero, en la misma bateada que Cabrera disparó sencillo y se estafó las dos bases que lo colocan a una de los 50 robos.



Su promedio terminó en .286, por 85 inatrapables en 297 turnos. Lo más destacado es que Cabrera lleva en los últimos tres juegos siete imparables en 12 apariciones legales. Pero apenas tiene dos robos en los últimos siete partidos, y aunque hasta ahora parece retomar el ritmo, no hay manera que le roben el liderato de bases estafadas de la Liga Suratlántica Clase A.



Ronald Garth, con el Wisconsin, se fue de 4-1 y dejó su promedio en .255, por 51 hits en 200 turnos. Su equipo perdió 8x4 ante el Burlington.



En tanto, a Ofilio Castro se fue en blanco en Doble A, con los Senadores de Harrisburg, que perdieron 2x1 con el Erie, a pesar que dispararon sólo tres hits. Castro cerró su average con .263, al resumir 56 imparables en 213 turnos

Y Dwight Elry Britton, con los Marineros de Pulaski, en la Liga Rookie, se fue de 2-0, con un ponche, para quedar con .235 su promedio, por ocho incogibles en 34 apariciones.