Iglesias cantará en la final

VIENA / AFP.- El artista español Enrique Iglesias, que cantará mañana domingo el tema oficial de la Euro-2008 (Can you hear me?), antes de la final que disputarán España y Alemania, pronosticó una victoria "por 2-1 ó 3-1" de la selección de su país, este viernes en rueda de prensa en Viena.



"Si tengo que dar un pronóstico, digo 2-1 ó 3-1. Es un sueño poder cantar en una final en la que juega España. Antes de empezar el torneo, hablaba con el responsable de mi casa de discos para Latinoamérica y comentábamos que sería increíble que eso ocurriera", afirmó el cantante.



El artista se atrevió incluso a enumerar los nombres de los jugadores que le gustaría que marcaran los tres goles en la final. "Cesc Fábregas va a marcar. Ojalá lo haga también (Fernando) Torres, que consiga uno o dos, y el otro Sergio Ramos", dijo el compositor.



Iglesias siente una especial predilección por Fernando Torres y David Villa, y lamentó la lesión de este último, que le privará probablemente de la final. "Son dos grandísimos jugadores", explicó.