Tras Sabathia o Harden

ESPN Deportes



El gerente general de los Indios, Mark Shapiro, está haciendo lo correcto: realizando las diligencias necesarias por si decide cambiar a C.C. Sabathia. Cleveland está en el proceso de evaluar a profundidad el talento de ocho organizaciones, de los Yanquis a los Medias Rojas, de los Cachorros a los Dodgers.



Sin Víctor Martínez, Travis Hafner, Jake Westbrook, Adam Miller y sin un bullpen definido, puede que sea imposible que los Indios sean retadores serios en la División Central de la Liga Americana. Shapiro le ha dejado saber al resto de los gerentes generales que quiere hacer su movida lo más pronto posible, lo que aumenta el valor de Sabathia (quien cuenta con 2.21 de efectividad en sus últimas ocho salidas), porque si otro equipo actúa rápido podría tener al actual Cy Young de la Liga Americana para unas cuatro a seis aperturas adicionales.



Parecía que los Yanquis no saltarían al mercado de Sabathia con un Phil Hughes o un paquete de múltiples prospectos, pero eso puede cambiar si la lesión que sufrió Chien-Ming Wang en el pie derecho el domingo en la tarde se convierte en un problema mayor. Andy Pettitte y Mike Mussina probablemente no regresarán para la próxima temporada. La nómina podría reducirse a la misma vez que se mudan al Taj Mahal de los parques de béisbol. Y, aunque no incluyan a Hughes, hay suficientes prospectos entre Ian Kennedy y Alan Horne (elegido por Cleveland en el sorteo), desde Austin Jackson hasta Mark Melancon para pactar un cambio. Shapiro no conseguirá el paquete que los Indios consiguieron por Bartolo Colón (Grady Sizemore, Brandon Phillips y Cliff Lee), pero ese fue uno de los mejores cambios de la última década.



¿Qué tendría sentido si los Yanquis no sueltan prenda? ¿Los Cachorros? Probablemente no es suficiente. ¿Los Bravos? Por ahora no están interesados. ¿Los Filis? No tienen un sistema profundo, y los cambios y contratos de cinco años no son el estilo del gerente general Pat Gillick. ¿Qué tal los Vigilantes de Texas? El gerente general Jon Daniels ha reconstruido el sistema de la Menores, el dueño Tom Hicks tiene el dinero líquido, es un parque para zurdos, el hecho de que C.C. tiró a 98 millas por hora en la novena entrada de su segunda apertura nos demuestra que está completamente saludable y los Vigilantes podrían hacer el cambio y firmar al abridor número uno que necesitan para competir en los próximos tres años.



Llegó una llamada el domingo en la mañana que decía: "Billy Beane tiene la pieza más importante de cambio para ganar una Serie Mundial". Hola, Rich Harden. Beane tiene razón, Harden es el lanzador más dominante en la Liga Americana en este momento. Nueve salidas; la última vez que acumuló más fue en 2005. Siete salidas de calidad. Unos 11.31 ponches por juego, con 53.1 entradas lanzadas y 40 imparables permitidos. Ha sido abridor contra Boston en dos ocasiones, y una vez contra Detroit y Atlanta. Su foja de carrera es de 35-18, pero ha tenido años con 31, 22, nueve y siete salidas antes de 2008.



Los Atléticos de Beane son un equipo fascinante, especialmente cuando Eric Chávez, Santiago Casilla, Joey Devine y Ryan Sweeney están saludables. Oakland cuenta con una nómina de $47 millones, y Beane intenta reconstruir otra corrida de cinco años; Beane estará en República Dominicana esta semana para firmar al agente libre Michael Inoa, lo que sería equivalente a firmar a uno de los primeros diez elegidos del sorteo. Beane ha hecho claro que sea Harden o Joe Blanton, Bobby Crosby o Mark Ellis, su tienda siempre está abierta.



Así que si alguien quiere jugarse la carta de Harden, el precio --recuerden que su salario combinado para 2008 y 2009 será de $11.5 millones-- será sumamente alto. Harden podría llevar a Oakland muy lejos en la postemporada. También podría llevar a otro equipo lejos en octubre.