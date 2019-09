Pacquiao busca quinta corona

LAS VEGAS / AFP.- El mexicano estadounidense David Díaz, campeón peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y su retador, el astro filipino Manny Pacquiao, hicieron sin problemas este viernes el peso requerido para su combate titular de hoy en Las Vegas (Nevada).



Un Díaz optimista y fibroso marcó las 135 libras (61.2 kilos) en la báscula del hotel casino Mandalay Bay. "Me he preparado como nunca, porque sé que ésta es la pelea de mi vida, la que puede abrir puertas para seguir escalando en mi carrera", dijo Díaz (34-1-1, 17 KO), al bajar de la pesa.



A sus 32 años, el zurdo de Chicago hará la tercera defensa de una faja que conquistó el 12 de agosto de 2006, cuando derrotó por nocaut en siete rounds al mexicano Armando Santa Cruz.



Pacquiao, quien hará su primera incursión en los ligeros, marcó un peso de 134.5 libras, y se le vio estilizado y sin una gota de grasa extra.



"No me importa que él (Díaz) suba el sábado (hoy) con más libras que yo. Seré más rápido y podré hacer mejor mi plan de pelea, aunque si me viene a buscar, me encontrará", aseguró el filipino a la AFP.



Aburrido de defender el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y sin rivales de peso a la vista, Pacquiao (46-3-2, 25 nocauts) optó por subir a las 135 libras en busca de un quinto título mundial.



"Ésta será mi pelea más dura. Han pasado tres años desde que subí de división, y espero conservar la misma pegada que tuve en las 130 libras (superpluma)", manifestó Pacquiao, de 29 años.



El “PacMan” ha ganado sus últimas siete peleas consecutivas y espera añadir una quinta corona a las que ya conquistó en las divisiones mosca, supergallo, pluma y superpluma.



"Mi objetivo es llegar a cinco títulos mundiales en cinco diferentes categorías. Estoy peleando por la historia, por el destino y para mi pueblo filipino", aseveró.





NOTAS.- El entrenador Ricardo Medina aceptó dirigir a la selección nacional de Panamá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, confirmó Franz Weber, Presidente de la federación de ese deporte... La serbia Ana Ivanovic, número uno mundial, fue eliminada por 6-1, 6-4 por la china Zheng Jie este viernes en la tercera ronda de Wimbledon, donde el campeón de las cinco últimas ediciones, el suizo Roger Federer, pasó a octavos al ganar al francés Marc Gicquel por 6-3, 6-3, 6-1. Zheng Jie, que jugaba gracias a un “wild card”, sorprendió a la tenista de Belgrado, de 20 años, que ya había sufrido para pasar a tercera ronda.