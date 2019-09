Pegada vs. destreza

La impresionante vista desde la cumbre de la montaña en esta Euro 2008, se encuentra a sólo un paso para España y Alemania. El volumen, la intensidad y la ansiedad, han crecido sin medida en los dos campamentos, y por supuesto en la redondez del planeta, atrapada por el fútbol.



Para Alemania, tres veces ganadora de la Copa del Mundo y tres de la Euro, otra batalla crucial más, como muchas de las libradas por Carlomagno, quien hubiera querido agregar poder futbolístico al político y militar; para España, un sueño dibujado por el pincel de Velásquez o de Goya. Desde hace 44 años, el fútbol español no consigue algo significativo.



Alemania perdió con Croacia, y su juego ha carecido de aquella profundidad y solidez, el mismo que lo llevó a sus grandes conquistas. En tanto, los expertos coinciden en calificar a esta España de Aragonés, invicta en cinco juegos, con un medio campo flexible y creativo, frenética en sus ofensivas, como la mejor que han visto.



El equipo que depende de su pegada, Alemania, quizás sin su capitán Ballack afectado por un problema muscular de última hora, enfrenta a esta España sin el goleador Villa, pero con suficiente destreza para maniobrar en espacios cortos, combinar rápidamente, profundizar con precisión y con la cantidad de gatillos necesarios para mantenerse disparando sobre la cabaña rival.



Aún sin Villa, ¡qué bien lució España guiada por la genialidad de Fábregas!, un centrocampista con tres pulmones, capaz de mantenerse corriendo entre Madrid y Roma sin ver decrecer su claridad mental, especialista en toques magistrales.



La presencia de Senna como jefe del aparato de contención y de proyección, es tan impresionante en el accionar del equipo español, como la del Big Ben en Londres; esa defensa con la firmeza de Puyol y la utilidad cada vez mayor de Sergio Ramos, ha funcionado con mayor eficiencia que la de los “bulldogs” Mertesacker y Metzelder, quienes deben prepararse para trabajar a fondo horas extras enfrentando la pujanza de Torres, la movilidad desconcertante de Silva y las penetraciones de Xavi.



El mayor peligro alemán es Lukas Podolski, con su facilidad para desmarcarse y desbordar, su habilidad para las entregas y combinaciones, y su olfato. Podolski abrirá espacios para que Miroslav Klose crezca como amenaza, aún si no se puede contar con Ballack en el ombligo del engranaje.



Ojo con Iniesta, un excelente catalizador, listo para facilitar las modificaciones necesarias para provocar desequilibrio en el enemigo; y no pierdan de vista a Philip Lahm, un transformador de energía y Bastian Schweinsteiger quien se ha robado el show con Alemania.



Alemania-España, en la última batalla. Los tanques de Goliat frente a las dañinas piedras del ingenioso David. Es obvio que después de haber visto caer a Holanda nada es seguro en esta Euro, pese al favoritismo que cobija al equipo español, y por el cual apostaríamos.



