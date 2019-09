Ecos de la Euro

¿No lo quieren? El técnico Luis Aragonés aseguró que se va de la selección de España porque nadie en la Federación de ese país le pidió lo contrario.



Aragonés, de 69 años, dirigirá por última vez la “Furia Roja” hoy domingo ante Alemania en la final de la Euro.



“Me voy porque no se ha hecho nada para que me quede”, disparó en la víspera de la final.



“En su momento, cuando clasificamos (para la Euro) nadie me dijo nada. Ahora no hay marcha atrás”, explicó Aragonés, que sin mencionarla apuntó a la Federación española.



Sin Ballack, ¿jugarán igual? El seleccionador alemán Joachim Löw elogió la calidad de España, su adversario en la final de la Euro, pero agregó que espera una victoria de su equipo, con o sin Ballack. “Su ausencia no cambiaría nuestra manera de jugar”.



“Los españoles han sido los mejores hasta ahora y los más constantes. Tienen gran calidad, presionan bien, dominan el balón y, además, todos sus futbolistas juegan en equipos punteros como Barcelona, Real Madrid, Arsenal o Liverpool”, dijo el técnico.



Respeta su experiencia, pero… El arquero Iker Casillas reconoció que le preocupa más la mayor experiencia de Alemania en finales que su juego mostrado en la Euro 2008.



El capitán español desea que su equipo pueda ganar el partido decisivo por el título europeo en los “90 minutos” y no llegar a los penales.



“Me preocupa más la veteranía y la experiencia en este tipo de partidos. Alemania es una selección que siempre ha entrado en semifinales o finales. Sucedió en el pasado mundial y en el mundial 2002”, dijo Casillas.



Cuestionado en Suiza. El italiano Roberto Rosetti, de 40 años, se siente “feliz, halagado y agradecido” por haber sido designado árbitro de la final de la Euro, aunque recordó que la eliminación de su selección a manos de España facilitó el camino.



La elección de este atlético (1.90 m, 84 kg.) turinés, no ha recibido el acuerdo unánime. Ciertos periódicos suizos están “escandalizados”. “Es un escándalo de dimensiones parecidas al que ya se vivió en el partido inaugural, cuando el señor Rosetti no pitó un penalti flagrante a Suiza por mano del balonmanista Ujfalusi”, escribió el diario Le Matin, defensor de la candidatura de un árbitro suizo para esta final, Massimo Busacca.