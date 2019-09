Primer paso a la gloria

Comienza la etapa final del torneo de Clausura, entre los rivales Real Estelí y Walter Ferreti. Ésta es la final menos soñada por todos los amantes del fútbol nacional.



Los análisis, las consideraciones y todo lo que se ha dicho previo al encuentro de ida pasa a un segundo plano; el turno ahora es para los protagonistas en la cancha del Estadio Independencia, a las 3:00 p.m.



Toda la final está envuelta en una estela de expectación y morbo. La lucha es encarnizada. Desde este día profético las cosas van a empezar a aclararse, porque la final promete un fútbol sin temor a despedazarse; ambos entran como desesperados buscando cómo colgarse de la primera victoria.



¡Cierren las puertas, señores! El Campeonato Nacional de Fútbol ha entrado en su etapa más crítica, donde sólo el más fuerte sobrevivirá.



Tanto estelianos como capitalinos están al borde de la tensión, y quizá 90 minutos no sean suficientes para resolver el conflicto, pero sí para empezar a definirlo. Ferreti deberá sacar el orgullo propio ante un Real Estelí que no juega nada mal, quien con la llegada del hombre gol ha dejado de pagar su infierno improductivo.



El de hoy es un encuentro donde es prohibido perder. Ferreti, con todo y sus jóvenes, entrará a la caldera del diablo y no se puede dar el lujo de aflojar el paso. Pero para Real Estelí y sobre todo para el director técnico Otoniel Olivas, es prioritario ganar en casa. Lo que es un hecho es que los espacios se van a abrir y el banquete en Estelí estará respaldado por los goles.



Ferreti jugará con el sistema 4-4-2, y se apoya en la calidad técnica de casi todos sus hombres. Su principal ventaja es la capacidad que tiene para resolver encuentros complicados, a base del momento de inspiración de un hombre como César Salandia junto a Emilio Palacios.



Real Estelí ha logrado armar un equipo sólido en todas sus líneas, que ha superado hasta el momento la presión añadida que supone ser el gran favorito.





Probables alineaciones

Real Estelí: Carlos Mendieta, Jaime Ruiz, Juan Pablo Chacón, Marvin Molina, Franklin López, Elmer Mejía, Sergio Iván Rodríguez, Eliu Zeledón, Hugo Silva, Ricardo Vega y Samuel Wilson.



Ferreti: Denis Espinoza, Erick Vallecillos, Matías Sacco, Mario Gastón, Silvio Avilés, Miguel Masis, Lucas Piccinini, Ariacny Alvarado, Michael Jarquín, Emilio Palacios y César Salandia.





Árbitros: Marlon González (asistente uno), Silvio Arias (asistente dos) y Keytzell Corrales. El cuarto árbitro será Donald Campos.