Grave para Alemania

AP / VIENA.





Michael Ballack, capitán de la selección alemana, no participó en el entrenamiento oficial que lleva a cabo el conjunto germano en el Estadio Ernst Happel, de Viena, y es duda para la final de la Euro 2008 que disputará hoy Alemania contra España.



Ballack tiene un problema muscular en el gemelo derecho desde el viernes por la mañana, y ya no participó ese mismo día en el entrenamiento por la tarde en Tenero (Suiza), donde se concentró la selección germana durante la Eurocopa, informó la Federación Alemana (DFB).



“La decisión de si Ballack puede jugar el domingo (hoy) está totalmente abierta y se tomará poco antes del partido. Ballack permaneció el sábado por la tarde en el hotel del equipo para ser atendido por el equipo médico de la Federación Alemana”, señala el comunicado oficial emitido por la DFB.





Golpe durísimo

La baja de Ballack sería un duro golpe para el técnico Joachim Löw, no sólo porque se trata de la estrella y capitán del equipo, sino porque incluso el técnico cambió el sistema para favorecer su juego ofensivo y le blindó con dos centrocampistas de contención, un esquema que le sirvió para vencer a Portugal y Turquía, en los cuartos y las semifinales.



Precisamente se esperaba que el alemán Michael Ballack intentara romper la “maldición” de sus finales perdidas en el plano internacional y gritar “campeón” en esta Euro 2008.



“Ya es algo importante, bastante especial, estar en una final. No es algo que suceda todos los días”, dijo antes de su problema muscular el jugador del Chelsea, quien repetidamente ha visto las imágenes del último título de la selección de Alemania en 1996, en la Eurocopa de Inglaterra. Y así como Jurgen Klinsmann subió los peldaños hacia el palco del Estadio de Wembley en aquella ocasión para recibir el trofeo de manos de la reina Isabel, Ballack espera emularlo en Viena.



Para el ex de Kaiserslautern, Bayer Leverkusen y Bayern de Munich, la de hoy ante los muchachos de Luis Aragonés será la cuarta final de su carrera fuera del ámbito local, y espera que sea la vencida; porque hasta ahora, la frustración ha señalado ese último partido por el título, en el que no hay medias tintas: o coronación u olvido.





Último mal recuerdo

El “trauma Ballack” tuvo su último capítulo hace apenas seis semanas, cuando el centrocampista cayó con el Chelsea en la final de la Champions League, ante el Manchester United, en Moscú. Seis años antes, también experimentó el sabor de la derrota cuando aún vestía la camiseta del Leverkusen, en la final de la Liga de Campeones, frente al Real Madrid del francés Zinedine Zidane.



Y con Alemania no le ha ido mejor. En 2002 quedó fuera de la final del Mundial de Japón y Corea, que los germanos perdieron con Brasil debido a una doble amonestación. En la Eurocopa 2004, ni Ballack ni Alemania llegaron muy lejos: fueron eliminados en primera ronda. Y dos años después, Italia frustró en semis el acceso a la final del Mundial de los anfitriones.





No ha querido hablar

Con estos antecedentes, y a pesar de sus cuatro títulos en la Bundesliga, y otros tres de Copa de Alemania, pareciera que el “hechizo” del subcampeonato persiguiera al jugador de 31 años. Su récord se completa con otros tres segundos puestos en la Liga alemana, y otros dos en la Premier League inglesa, más una final de la Copa alemana perdida.



Tras el dramático 3-2 sobre Turquía del miércoles, Ballack se había refugiado en el silencio, centrándose exclusivamente en esta nueva hora de la verdad de su carrera. Con 43 presencias internacionales como capitán (y 86 en total), ya está entre los grandes conductores de Alemania en la historia; pero para subirse al pedestal de Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthaus y Klinsmann, necesita imperiosamente de un título internacional.







Beckembauer advierte: “Ballack, brillará”





BERLÍN.- El kaiser del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, considera que España está más que merecidamente en la final, pero advierte que le falta un capitán como Michael Ballack y pronostica una victoria germana en la ronda de penales.



España “tiene jugadores individuales fantásticos, como (Cesc) Fábregas, pero no tienen un jefe sobre el campo, un auténtico capitán. Si Michael Ballack puede jugar hoy, va a brillar y puede marcar la diferencia”, escribe Beckenbauer, en un artículo para el popular Bild del sábado.



El mandamás del Bayern de Münich y máximo responsable del Comité Organizador del Mundial 2006, apuesta por un empate tras los 90 minutos reglamentarios, situación que se prolongará en los penales, que finalmente decidirá Alemania para sí.



“Aprovechar la ocasión para escribir la historia”, es la llamada que lanza Beckenbauer a sus compatriotas desde ese medio, en cuya portada aparecen las fotografías de todos los jugadores de la selección agradeciendo a la afición alemana su apoyo para la final.



El alemán Christoph Metzelder, central de la selección alemana, que jugará hoy la final de la Euro 2008 ante España, en Viena, dijo este viernes en la localidad suiza de Tenero, que “será un partido especial”, porque aparte de jugar una final, lo hará contra dos de sus compañeros en el Real Madrid, el arquero Iker Casillas y el defensa Sergio Ramos.



“Una final es siempre algo único, pero esta vez será aún más especial, porque me enfrentaré a Iker Casillas y a Sergio Ramos”, explicó Metzelder, de 27 años, en la concentración de su equipo en la localidad suiza de Tenero.



“Nos hemos enviado mensajes de felicitación por haber llegado a la final y nos llevamos muy bien, pero eso se va a quedar congelado durante 90 minutos. Durante ese tiempo cada cual hará lo mejor por su país y por ganar el título”, explicó el central alemán.



“España ha sido el único equipo que ha jugado de forma consistente a lo largo de todo el torneo y no ha mostrado ningún síntoma de debilidad hasta el momento”, comentó.



“Por eso serán muy difíciles de batir. Sabemos que son muy buenos, pero ellos también nos tienen mucho respeto por el juego que hacemos”, declaró Metzelder.



“Nuestros ojeadores han visto a España y saben más de ella que yo. Pero conozco su mentalidad y cómo jugar contra ellos. Yo les puedo dar algún consejo a mis compañeros de selección, pero obviamente, no va a ser algo determinante”, declaró el central, quien espera que el partido se decida en los noventa minutos de tiempo reglamentario.



“No puedes afrontar un partido pensando en que lo vas a resolver en los penaltis. Vamos a intentar hacer todo lo posible por ganar el partido en 90 minutos, no hay duda de ello. Teniendo en cuenta su juego hasta el momento, España afronta el partido como favorita, pero queremos demostrar de qué somos capaces y ganar. Será un partido emocionante”, indicó Metzelder.