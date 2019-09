España, agigantada

BERLÍN/ EFE



La prensa alemana coincide en ensalzar las excelencias del fútbol de la selección española, y reconoce que el once germano lo tendrá difícil en la final de la Eurocopa este domingo en Viena contra el conjunto de Luis Aragonés.



“Los españoles toman a los rusos por los cuernos - Final contra los toros goleadores” titula a media página en su portada el rotativo “Bild”, mientras en sus páginas interiores titula: “Goles de ensueño, Olé - Esto va a ser duro para Merte y Metze (Mertesacker y Metzelder)”.



Añade que “el equipo del abuelo entrenador es seguro con la pelota, fuerte en combate y con el defensa ofensivo Sergio Ramos y el creador de juego Cesc Fábregas, tiene dos jugadores de clase mundial”, y Oliver Bierhoff advierte de que “si les deja jugar lo vamos a tener sumamente complicado”. Aconseja jugar como contra Portugal, “hasta agotarles y consumirles”.



“Los españoles retan a los alemanes”, titula a su vez Der Tagesspiegel, que subraya el hecho de que el conjunto de Luis Aragonés “se impuso soberanamente a los rusos”. Mientras, el Frankfurter Allgemeine destaca que “Los artistas españoles frenaron la velocidad rusa”.



“Arte y cálculo”, titula el Berliner Zeitung, y señala que “el seleccionador Jürgen Löw tuvo que quedarse boquiabierto cuando Daniel Güiza marcó el segundo gol con un elegante toque. Una obra de arte de gol. De nuevo precedido de una impecable combinación, no un acto de fuerza”.



Agrega que “España supo inteligentemente romper el ritmo” de Rusia, y se pregunta: “¿Será capaz la selección alemana de detener a esos maestros de la circulación?”.



Toda la prensa internacional, a los pies de España.



España ganó merecidamente y se acabó el cuento de hadas de Rusia en la Euro 2008, son las dos grandes tesis de la prensa rusa, al comentar la derrota 0-3 en semifinales del combinado dirigido por el holandés Guus Hiddink.



“Por su fuerza, grandeza futbolística, pasión y empuje, Rusia tuvo en España un enemigo despiadado”, escribió Sport-Express. Mientras el diario gubernamental Rossíiskaya Gazeta afirma que “el fugaz tiempo de los milagros se acaba”, título similar a “El cuento de hadas ruso concluyó nada más comenzar”, en la edición digital del periódico Novye Izvestia. El diario digital Gazeta.ru admite que “Rusia cayó ante un gran equipo” y no hay motivos para avergonzarse del desempeño ruso en la Euro 2008.



La prensa portuguesa destacó la demostración de fútbol de la selección española para derrotar 3-0 a Rusia, con una lección del seleccionador español, Luis Aragonés, y las sensaciones de que este equipo puede ganar la Euro. Entre otros titulares se han podido leer: “Aragonés, maestro táctico”, titula O Jogo, que destaca la “impresionante demostración de clase de España”, que tuvo una actuación “inmaculada, rozando la perfección”.



“¡Que viva España!”, titula en portada el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, que destaca cómo la selección española “asfaltó” a Rusia en semifinales de la Euro, y pide “un monumento” para Luis Aragonés. La prensa italiana, superada la desilusión de la eliminación de Italia, se ha volcado con la selección española y aseguran que “si en el fútbol existe la justicia, la Euro tiene que ganarla España”.



La prensa británica es unánime a la hora de destacar el papel crucial de Cesc Fábregas, el centrocampista del Arsenal, en los triunfos españoles en esta Euro 2008.



“A los españoles, Cesc les sabe siempre a poco. Cada vez quieren más de él”, escribe el enviado especial de The Sun, el tabloide más leído del Reino Unido, a propósito de la victoria del conjunto español frente al equipo ruso en la capital austriaca. “Cesc es la estrella de un encuentro en el que los españoles llegan como en un vals a la final”, titula elogioso el periódico.