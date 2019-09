Rodríguez, mortífero

ESPN.com



El taponero venezolano de los Angelinos, Francisco Rodríguez, está preparando una temporada memorable en pequeñas dosis. Con 37 apariciones, 35 entradas y 31 salvadas registradas, está listo para apuntarle a uno de los records de pitcheo más sagrados y comentados en la historia de las Grandes Ligas.



Bien, ahora una pausa para moderar la hipérbole: si Rodríguez logra salvar 58 juegos esta campaña, superará a un hombre a quien muchos no recuerdan. No obstante, ya es hora de inaugurar oficialmente la Cacería de Bobby Thigpen.



Han pasado 18 años desde que Thigpen, ex compañero de Rafael Palmeiro y Will Clark en Mississippi State, salvó 57 juegos para los Medias Blancas de Chicago. Thigpen jugó en Filadelfia, Seattle y Japón antes de que sus problemas de espalda lo obligaran a retirarse. Y nadie, desde Mariano Rivera hasta Trevor Hoffman o Eric Gagne, durante su mejor momento en California, ha podido destronarlo como el rey de las salvadas en una temporada.



Ahora Rodríguez ha surgido como una amenaza a través de una serie de circunstancias fortuitas. Las salvadas dependen de las oportunidades generadas por el equipo, y cuando combinas un club poco anotador que ha disputado varios juegos parejos con un taponero de 26 años en su apogeo, las oportunidades son muchas.



Rodríguez sólo necesita salvar tres juegos más para llegar a 34 y alcanzar a John Smoltz de los Bravos de Atlanta de 2003, con la mayor cantidad de salvadas antes del receso por el Juego de Estrellas. Intentará incrementar su total este fin de semana, cuando los Angelinos jueguen contra los Dodgers por la Serie Freeway de interligas en el Dodger Stadium.



Si la Thiggy-manía está arrasando en el club de los Angelinos, es difícil darse cuenta. El manager Mike Scioscia y el receptor Mike Napoli dieron su mejor: “Vaya, eso es genial”, cuando les comunicaron la última actualización de la cacería Thigpen. Y tampoco puede decirse que Rodríguez está conteniendo el aliento aún.



“Digamos que si es septiembre ya estoy en 50, y sé que tengo una oportunidad de quebrarlo, entonces sí pensaré en eso”, dijo Rodríguez. “Pero no ahora”.



Rodríguez se merece una cuota de tiempo en el escenario mundial, ya que ha sido un monumento a la consistencia y la durabilidad desde que llegó a Anaheim hace seis años. Ha promediado 65 apariciones por temporada como Angelino, y aún no ha visitado la lista de lesionados. Desde 2005 hasta 2007 inclusive, encabezó las Grandes Ligas con 132 salvadas.



Está teniendo la clase de carrera que todos imaginamos en septiembre de 2002, cuando un muchacho precoz llamado “K-Rod” llegó de la filial Triple-A Salt Lake, y encajó perfectamente en el bullpen como secuaz de Troy Percival en octubre.



Rodríguez se fue de 5-1 en los playoffs y en la Serie Mundial, ponchando a 28 Yanquis, Mellizos y Gigantes en 18.2 entradas.



“En tres apariciones supimos que sería parte de esto si llegábamos a los playoffs”, dijo Scioscia. “Y tras apenas dos salidas en playoffs dijimos: ‘Sabes qué, este muchacho va a lanzar profundo antes de Percival. No se asustó y su desempeño fue eléctrico”.



El vatiaje de Rodríguez a los 26 años no es tan asombroso como el que tenía a los 20. Estos días suele lanzar entre 91 y 93 millas por hora en lugar de entre 96 y 97, pero compensa haciendo los ajustes necesarios en su repertorio.



El año pasado Rodríguez decidió que necesitaba un tercer lanzamiento para los bateadores zurdos. Así que empezó a experimentar con un cambio; lo refinó durante el béisbol de inverno en Venezuela, y ahora se siente bastante seguro como para lanzarlo en cualquier momento del conteo. Los zurdos batearon para promedio de .187 ante él la temporada pasada, y este año les va un toque mejor con un promedio de .204.



Rodríguez tuvo problemas de tobillo al principio de la temporada, pero ha cumplido su objetivo de ser más eficiente en conjunto a pesar de sus dificultades de comando. Este año tiene menos ponches y más bases por bolas, pero está promediando 16.8 lanzamientos por entrada comparado con 17.9 en 2007.



Aunque Rodríguez parece hacer su máximo esfuerzo al lanzar, la física de sus movimientos en realidad no es tan forzada.



“A simple vista, tal vez parezca una descarga de alto estrés, pero si prestas atención, su brazo está en buena posición y no hay mucho arrastre. Parece una descarga violenta, pero a él le funciona y le permite engañar”, dijo Mike Butcher, entrenador de pitcheo de los Angelinos.