Nadal sigue firme

AP / Wimbledon, Inglaterra



Rafael Nadal dio un paso hacia lo que asoma como otra cita con Roger Federer en la final de Wimbledon, al avanzar ayer a los octavos de final con una victoria 7-6 (3), 6-2, 6-3 sobre Nicolas Kiefer.



Nadal busca convertirse en el primer hombre desde Bjorn Borg que gana el Abierto de Francia y Wimbledon en el mismo año. El español, segundo preclasificado, ha perdido las dos últimas finales en el All England Club contra Federer.



Nadal no cedió su servicio el sábado hasta que tenía ventaja de 5-1 en el tercer set, cuando sacó por el partido. El cuatro veces campeón en Roland Garros ganó el encuentro en su próximo saque.



Federer también pasó a la cuarta ronda el viernes.



En la rama femenina, Jelena Jankovic se sobrepuso de una lesión en la rodilla y derrotó 2-6, 6-4, 6-2 a Carline Wozniacki para avanzar a la cuarta ronda.



Jankovic recibió tratamiento después de ganar el segundo set. La serbia se torció la rodilla cuando se deslizó para pegar un revés desde la línea de fondo en el primer set.



La segunda preclasificada recibió tratamiento y le vendaron la rodilla, pero se quejó de que no podía doblar la coyuntura y le sacaron el vendaje en el tercer set.



Jankovic le rompió el saque dos veces a Wizniacki en último parcial, para convertirse en la única de las tres primeras preclasificadas en la rama femenina que sobrevive hasta la segunda semana del torneo.



La favorita Ana Ivanovic fue eliminada el viernes por la china Zheng Jie, y la tercera preclasificada María Sharapova cayó el jueves en la segunda ronda.



“El médico dijo que probablemente me la torcí”, expresó Jankovic. “La vendó, pero no podía moverla, no estoy acostumbrada. Me arriesgué al jugar sin la venda, lo que no le gustó al médico, pero tenía que hacerlo”.



Jankovic, quien cometió 39 errores no forzados y seis faltas dobles, dijo que espera estar recuperada para enfrentar a Tamarine Tanasugarn el lunes en la cuarta ronda.



“Uno nunca sabe con las lesiones”, indicó. “¿Quién sabe? Ya veremos. Espero lo mejor. Voy a recibir tratamiento, y ojalá esté bien para el próximo” partido.



La rama masculina también ha tenido su cuota de sorpresas, ya que seis de los 10 primeros preclasificados fueron eliminados antes de la cuarta ronda: Novak Djokovic (3), Nikolay Davydenko (4), David Ferrer (5), Andy Roddick (6), David Nalbandian (7) y James Blake (9).



Wimbledon dijo adiós al último tenista latinoamericano con vida en el torneo de sencillos: la argentina Gisela Dulko, quien sucumbió 7-6 (2), 7-5 ante la quinta cabeza de serie, Elena Dementieva.



Venus Williams dejó atrás sus malos inicios y se clasificó a la cuarta ronda con una victoria 6-1, 7-5 sobre la española María José Martínez Sánchez.



La estadounidense, cuatro veces campeona en Wimbledon, había tenido dificultades en el primer set de sus dos primeros encuentros, pero esta vez arrancó con potencia para vencer a una rival que ocupa el puesto 101 del ranking mundial.



“Estoy muy contenta con mi desempeño”, dijo Williams, séptima preclasificada. “El partido estuvo cerrado en el segundo set. Ella estaba jugando muy bien y tuve que dar el máximo para superarla”.



En otros resultados de la rama femenina, Alisa Kleybanova venció 6-4, 6-4 a Ai Sugiyama; y Tanasugarn se impuso 4-6, 6-4, 6-4 sobre Marina Erakovic.



También avanzaron Nadia Petrova, Alla Kudryavtseva y Shahar Peer.



En la rama masculina, el alemán Rainer Schuettler doblegó 6-2, 6-3, 6-4 al español Guillermo García López; Arnaud Clement se impuso 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 sobre Jurgen Melzer; Janko Tipsarevic doblegó 7-6 (1), 7-6 (3), 6-3 a Dmitry Tursunov (25); Richard Gasquet superó 6-3, 6-3, 6-7 (3), 6-3 a Gilles Simon (28); Andy Murray (12) despachó 6-4, 7-6 (4), 6-2 a Tommy Haas; Marin Cilic le ganó 6-7 (5), 6-3, 6-4, 7-6 (6) a Paul-Henri Mathieu (14); y Mijaíl Youzhny (17) venció 7-4, 6-7 (5), 6-4, 6-7 (4), 6-3 a Radek Stepanek (16).