“Vamos a competir”

Cada vez que Vicente Padilla sube al montículo lo hace de forma positiva, buscando la victoria… Ya es su esencia, y obviamente en cada gestión deportiva que realiza también piensa en ganar y compartir esa satisfacción con sus seguidores.



El big leaguer Vicente Padilla, propietario del equipo de fútbol de Primera División VCP-Chinandega, que se ganó el ascenso con sólidas actuaciones, estima que con el fichaje de importantes jugadores nacionales y extranjeros podrán dar batalla en la máxima categoría del balompié nacional.



En la ciudad de Chinandega se juega organizadamente fútbol al máximo nivel desde la década de los 70, cuando los soñadores Baxter Martínez y don Vidal Alonso fundaron al Chinandega FC, de donde salieron grandes futbolistas como Wenceslao Molina, Jack Rodríguez y su mejor jugador de todos los tiempos, Carlos Alonso.



La más alta posición que este equipo llegó a ocupar fue tercer lugar en la temporada de 1985. Pero Padilla pretende superarla.





¿Qué planes tienes con el equipo ahora que está en Primera División?

“En primer lugar, fortalecer al equipo en todas las líneas. Aunque el equipo es bueno, considero que hay que mejorarlo, porque los rivales ahora son más fuertes. Considero que los chinandeganos merecen tener un buen equipo que logre en fútbol lo que nunca se ha podido hacer, que es ser campeones, y que los jugadores se diviertan”, dijo Padilla.



¿Cómo se puede ser dueño de un equipo de fútbol siendo beisbolista?

“Al que es deportista le gustan todos los deportes. La verdad es que a mí me gusta el fútbol, y como los Alonso son mis amigos, me propusieron formar un equipo de fútbol. Hasta el momento me siento satisfecho con lo que han logrado, pero sobre todas las cosas, la disciplina que han tenido hasta hoy”.





¿Cuál es tu sueño con el equipo de fútbol?

“Pienso igual a como lo hace todo dueño de equipo, que es ser campeón; quiero ver al VCP campeón nacional de Primera División; para ello vamos a invertir en formar un sólido equipo que sea capaz de lograrlo, porque mi sueño también es que el equipo trascienda las fronteras”.



¿Habrá cambios en la dirección técnica?

“Para nada. Me parece que Lalo ha hecho buen trabajo, es joven y sigue aprendiendo. Hay que esperar grandes cosas del equipo con él al frente de la dirección técnica. Claro que conseguiremos algunos técnicos para que le ayuden y siga creciendo como estratega de fútbol”, argumenta Vicente Padilla, dueño del VCP que será protagonista de los domingos en el máximo nivel del balompié pinolero.



Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse ahí arriba, no participando, sino compitiendo para ser el mejor. Es por ello que el club ha fortalecido en primer lugar la dirección técnica del equipo, con la contratación de Eduardo “Quito” López como asistente del técnico Eduardo Alonso, quien tendrá la asesoría del brasileño Ricardo Da Silva.