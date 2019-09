Ahora los españoles sienten que tienen el infinito en las palmas de sus manos. Después de 44 años de ayuno se han coronado campeones de Europa. ¡Qué grandioso fue! Tanta gloria deportiva girando alrededor de un balón de imprevisible destino, dependiendo de la habilidad y el coraje con que es manejado, capaz de detener el pulso del mundo.



El gol de Fernando “El Niño” Torres a los 32 minutos, buscando un pase notable de Xavi, quien recibió de Senna, fue peleando bravamente en el sprint y superando en un emocionante y terriblemente friccionado cuerpo a cuerpo a Phillip Lahm. Eso le facilitó adelantarse por milímetros al desesperado cierre del arquero Jens Lehmann y disparar.



Su remate de derecha, como salido de los planos de Fidias cuando construía el Partenón, entró junto al poste derecho de la cabaña germana, garantizando el pasaporte a la hazaña. El marcador no volvió a moverse pese a las constantes maniobras desequilibradoras de España, y ciertas arremetidas con poder de Alemania, saliendo a ratos de la rigidez de su esquema.



El mismo Torres, a los 22 minutos, golpeó hacia abajo con su cabeza un centro preciso de Ramos desde la derecha, y con Lehmann desarticulado, sintiéndose a bordo de un avión en picada, el balón fue devuelto milagrosamente por el poste izquierdo sin opción continua. Alemania escapaba ilesa de un rápido y casi certero operativo español.



La dureza de Alemania fue suavizada por la flexibilidad de un medio campo cargado de ideas, con posibilidades de meter pelotas para penetraciones fulminantes o abrir juego por las dos bandas con llegadas a fondo, asegurando entregas por abajo para combatir la desventaja en estatura.



Alemania trató de establecerse en los primeros diez minutos con Ballack controlando pelotas, Lahm proyectándose, Podolski mostrándose y Klose amenazante junto con Schweinsteiger. Pero no supieron aplicar variantes, asignatura en la cual España funcionó muy bien con el brasileño Senna y el talentoso Fábregas encargándose de cortes y habilitaciones, agilizando a Torres y manteniendo a Silva muy atento.



El aporte de Xavi y de Iniesta, con el agregado de las incursiones de Ramos y Capdevila, hicieron creer que España tenía un hombre más en la cancha, y que la defensa germana estaba expuesta a ser quebrada.



Aragonés nunca optó por el repliegue. Era peligroso cederle espacio a los alemanes, que se sentían apretados en el rectángulo, precipitándose hacia pérdidas de balones y encarcelados por falta de claridad para profundizar.



La fortaleza física de Alemania, desde siempre su mejor soporte, no tuvo utilidad ante la falta de recursos para poder sujetar a un equipo que supo juntarlo todo: el manejo de la pelota, la química requerida, control de los espacios, dinámica permanente y ordenada y la capacidad para ejercer presión y sostenerla.



Fue grandioso el triunfo de España. Superó a todos sus adversarios con buen fútbol, agigantándose juego tras juego, dosificando su furia, llenando de vida la cancha, haciendo temblar las tribunas.