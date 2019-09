¡Así se fajaron!

AS Deportes

Casillas: Fue el objetivo de Alemania en los primeros minutos del partido. Estuvo atento y acertado en sus salidas y resolvió sus intervenciones con autoridad. Fue amonestado con tarjeta amarilla al borde del descanso por protestar una acción de Ballack sobre Cesc Fábregas. La falta de puntería de los jugadores alemanes no le dieron la oportunidad de protagonizar acciones de mérito.





Sergio Ramos: Un error suyo en la entrega de un balón en los primeros minutos pudo significar un mazazo para España, pero Klose no controló bien el esférico. Se enmendó con el paso de los minutos y puso un balón en la cabeza de Torres que acabó estrellándose en uno de los palos de la portería alemana. En la segunda mitad, Lehmann evitó que el defensa madridista lograra el segundo.





Puyol: Volvió a dotar de seguridad y tranquilidad a toda la línea defensiva de su equipo. Completó un partido que rozó la perfección. El título de la Eurocopa le sirve al defensa azulgrana para olvidar la mala temporada vivida en su club.





Marchena: Fue el compañero perfecto para Puyol en el centro de la defensa española. Estuvo muy correcto durante los noventa minutos y, por fin, terminó un partido sin errores de bulto.





Capdevila: Acabó extenuado una vez más. Ha justificado con creces su presencia en la Eurocopa. Atento en defensa e incisivo en ataque, se multiplicó sobre el césped para llegar allí donde se le necesitaba. Sencillamente, espectacular durante todo la Eurocopa.





Senna: Matrícula de honor en el partido y matrícula de honor en la Eurocopa. El centrocampista del Villarreal ha sido una pieza clave en el engranaje del equipo y en el triunfo final. Con criterio cada vez que entraba en contacto con la pelota y luchador incansable sin ella. Tuvo en sus botas el segundo en los minutos finales.





Cesc Fábregas: Fue el canalizador del juego de la selección española mientras estuvo sobre el césped. Sus compañeros le buscaron constantemente conscientes de su calidad técnica y su visión de juego. Fue sustituido en la segunda mitad por Xabi Alonso.





Xavi: Al igual que Senna y Cesc, estuvo muy presente en el inicio de las jugadas de la "Roja". Suya fue la asistencia del primer gol del partido. Asumió la responsabilidad en las acciones a balón parado.





Iniesta: El jugador azulgrana intercambió su posición con Silva durante todo el partido. Estuvo muy cerca del gol en los segundos 45 minutos, pero Lehmann y la defensa germana se cruzaron en su camino.





Silva: Tan rápido y versátil como es costumbre en él. Subió y bajó ambas bandas incansablemente y buscó una y otra vez a Fernando Torres. Luis lo retiró del campo para dar entrada a Cazorla en la segunda mitad.





Torres: Se vació por completo. El delantero del Liverpool se entregó al cien por cien y no dio ningún balón por perdido. Esto le sirvió para lograr el único tanto del partido tras ganarle el partido a Lahm y Lehmann. En la primera mitad mandó un remate de cabeza al palo derecho de la portería germana tras un centro de Sergio Ramos. Dejó su puesto a Güiza en los minutos finales.





Xabi Alonso: Saltó al campo en sustitución de Cesc Fábregas en la segunda mitad. En el poco tiempo que estuvo en el césped entró poco en contacto con el balón a pesar de ofrecerse constantemente.





Cazorla: Entró en lugar de Silva mediada la segunda mitad del partido. Entre él y Güiza intentaron sentenciar el partido en la recta final, pero ni pudieron ni fue necesario.





Güiza: Disputó el último cuarto de hora del partido al sustituir a Fernando Torres. No dispuso de oportunidades de cara a puerta.