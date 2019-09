Ya no hay complejos

AS Deportes / España



Hemos pasado toda la vida, varias generaciones se podría decir, apelando a la furia y a la casta como únicos argumentos para ganar y lamentándonos de nuestras limitadas condiciones físicas. Hasta que ha llegado Luis Aragonés y ha reunido a un grupo de maravillosos bajitos que han convertido a España en la mejor selección de Europa gracias a su buen gusto futbolístico, al exquisito trato del balón, a la técnica y a la sutileza por encima del físico.



Los complejos ya no existen en esta selección, un grupo que fortaleció su carácter cuando nadie creía en ellos y se unió hasta formar lo que es hoy, un bloque sin fisuras que disfruta del fútbol y no lo sufre. Se dice que el fútbol es una forma de vida, pero, como en todo, hay varias formas de vivirlo.



Este grupo ha decidido vivir el fútbol con alegría, desde el buen gusto y acariciando el balón, mimándolo. Es su herramienta de trabajo y nunca se le maltrata. El toque como arma de ataque, en corto o aprovechando los espacios, y como mecanismo defensivo. No hay mejor defensa posible que tener el balón, escondérselo al rival, y eso la selección española lo sabe interpretar a la perfección.



Por primera vez en la historia, quizá, la selección de España tiene un estilo que la define, la identifica y la hace reconocible. Y el estilo no se negocia, no se discute y tampoco se puede renunciar a él.



Del pelotazo al toque, eso fue clave en este equipo tan bien armado para funcionar sin esos viejos complejos que tanto detuvieron el fútbol español.



Las épocas del pelotazo sin sentido, de los centrales reconvertidos en presuntos centrocampistas, de los defensas siendo mayoría absoluta en la alineación han quedado en el olvido. Ahora el fútbol se interpreta con más sutileza y esta selección ha demostrado que jugar bien es el camino más corto hacia la victoria. La eficacia no está peleada con la belleza, y gracias al grupo que dirige Luis Aragonés ese debate absurdo ya no existe. No es que se pueda ganar jugando bien al fútbol, sino que lo normal es que ganes cuando juegas bien. Las posibilidades de éxito se multiplican entonces.



Hasta llegar a ser los reyes de Europa, estos futbolistas conocieron el éxito y aprendieron a valorarlo y a disfrutar del fútbol en las categorías inferiores de la selección. Por eso, parte de este triunfo se le debe a hombres como Ginés Meléndez y Juan Santiesteban, maestros en el arte de moldear figuras y personas.



El toque interpretado con libertad ha hecho grande a la selección de España y nos ha dado la respuesta a la pregunta que llevamos ya tiempo escuchando. Cuando oigamos a alguien preguntar, ¿cuál es tu tema?, la respuesta debe ser clara: "Mi tema es el toque. Y tal".