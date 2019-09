Hansack espectacular

Por tercera apertura consecutiva, Devern Hansack volvió a ser ese pitcher que tanto llamó la atención con el Pawtucket en Triple A y provocó su ascenso a las Grandes Ligas el año pasado con los Medias Rojas de Boston.



Pero esta vez no sólo estuvo Hansack en la lomita, tirando para dos hits y siete ponches en siete innings, también la ofensiva del Pawtucket fue feroz en su ataque con seis jonrones, tres de Jonathan Van Every, y diez carreras para vencer 10x0 al Rochester.



Hansack tiró perfecto las primeras 3.2 entradas, hasta recibir un doble de Darrell McDonald; permitió un sencillo abriendo el quinto, pero luego retiró en fila a los nueve bateadores que enfrentó, incluyendo un scone de ponches en el séptimo inning, el último que lanzó antes de dejar el partido a su favor 8x0.



Fue la cuarta victoria para el nica, que tuvo como principal aliado a Van Every (21), con tres cuadrangulares, uno en el quinto, otro en el séptimo, siendo parte de un back to back con Gil Velásquez, y el último lo disparó en el octavo para remolcar cinco carreras.



También conectó un vuelacerca Jed Lowrie, precisamente quien le dio la ventaja 2x0 en el primer episodio ante el pitcher derrotado, Brian Duesing (4-8).



El lanzador de Laguna de Perlas llegó a 23 innings sin admitir carreras, en los que le conectan ocho hits y poncha a 19. Hansack logró su segunda victoria seguida y resume balance de cuatro triunfos y ocho derrotas, con una efectividad de 4.39 por 39 carreras limpias en 80 episodios.





Cabrera de 6-5, un jonrón y 50 robos

Everth Cabrera tuvo una tarde espectacular ayer con los Turistas de Asheville. Se fue de 6-5, con un jonrón, un doble, remolcó tres, anotó una y se robó la base número 50 de la campaña. Lo que faltó para que su labor fuera perfecta es que su equipo perdió 13x12 con el Greenville.



El nandaimeño disparó su cuarto cuadrangular de la campaña, el doblete 14 y ascendió su promedio a .294, por 90 hits en 306 turnos.



Ofilio Castro se fue de 3-1 con los Senadores de Harrisburg en Doble A, impulsó dos carreras con un doble, recibió una base y se ponchó una vez, mientras dejaba su promedio en .264, por 58 hits en 220 turnos.



Otro que estuvo bien con el madero fue Ronald Garth, con el Wisconsin en Clase A, al batear de 4-2, con un doble, un remolque, anotó una y también dejó su average en .264.