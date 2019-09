Ferreti sale ileso

El Real Estelí no pudo aprovechar su condición de local en el partido de ida de la final del torneo de Clausura del fútbol nacional, ya que en el terreno de juego la balanza siempre se inclinó al Walter Ferreti, y el partido finalizó en un empate sin goles, resultado que dejó un mal sabor para los más de tres mil aficionados que colmaron el estadio independencia.



El partido fue simple, Ferreti no especuló. Omar Zambrana jugó con línea de cuatro defensas, pobló la media cancha con cinco hombres, Emilio Palacios hizo función media punta y Cesar Salandia fue el único hombre en el ataque. El objetivo del Ferreti antes y durante el partido era salir ileso, tal como lo hizo, o en todo caso lograr el empate.



Lo mejor del conjunto capitalino fue su defensa, Mario Gastón una vez más destacó en el partido, y Eric Vallecillo, junto Matías Saco y Silvio Avilés, se convirtió en una ecuación difícil de resolver para los estelianos, pues apenas tuvieron cuatro llegadas de peligro. Dos de ellas del hondureño Elmer Mejía, una de Samuel Wilson y una más de Ricardo Vega.



Ofensivamente el Walter Ferreti no mostró mucho. La jugada más clara de gol la protagonizó el argentino Lucas Piccinnini a los 38 minutos del primer tiempo, que obligó al portero esteliano Carlos Mendieta a emplearse a fondo para evitar el gol de los capitalinos.



El desempeño ofensivo del Estelí se limitó a querer encontrar espacios, su fútbol fue lento y horizontal. Nunca apareció aquella formación atrevida, con síntomas de imaginación, ritmo, velocidad. Estelí fue el dueño de la pelota pero jamás controló el partido.



Otoniel Olivas, técnico esteliano, planificó el partido para ganar, pero en el terreno de juego a su equipo le faltó profundidad y oficio.



Omar Zambrana, técnico capitalino, aseguró que para el próximo juego el Ferreti buscará la victoria, pues está a sólo 90 minutos de conseguir el campeonato. El partido de vuelta se jugará el domingo seis de julio en el Estadio Olímpico del IND a las 2:30 p.m.