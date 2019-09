Bóer empata en la cima

Aunque el Bóer empató en la cima del Campeonato de Béisbol de Primera División, gracias al triunfo 4x1 que obtuvo sobre el Granada, y aprovechando que el partido entre Chinandega y Matagalpa no se efectuó, los norteños aún lo superan por porcentaje de juegos ganados.



Pero para el Bóer no fue fácil superar al Granada. Primero porque no contó con dos jugadores claves como Aníbal Vega y Danilo Sotelo por fractura que sufrió el sábado, lo que debilitó la tanda central del equipo, y segundo, porque los Tiburones pese a que no batearon mucho siempre es complicado vencerlos en su estadio.



Los capitalinos, con Álvaro Membreño en la loma, lograron amarrar a los Tiburones, mientras sacaban a pellizcos las primeras dos carreras. En el segundo inning anotaron con doble de Edgard Montiel para remolcar desde segunda base a Sandor Guido. Y en la entrada siguiente con otro doblete, esta vez de Edgard López, empujó a Julio Vallejos ante el abridor Mario Peña.



Los granadinos anotaron una en el tercero, en un episodio en el que tuvieron las bases llenas con un out, pero la tanda fuerte apenas pudo remolcar la carrera por elevado de sacrificio.



El Bóer hizo una más en el quinto para ampliar a un 3x1 en medio de un ambiente un poco hostil, pues algunos “aficionados” comenzaron a tirar objetos al terreno sin que nadie pudiera evitar que las cosas se complicaran, tal como ocurrió terminado el encuentro.



La última anotación capitalina fue en el noveno, para finiquitar el 4x1, pero en el cierre del inning, nuevamente los Tiburones tuvieron una oportunidad de oro.



Conectaron dos hits ante el relevista Romualdo Caballero, y con un out se ponchó Juan Oviedo, Norman Cardoze recibió base, y con las almohadillas repletas Bayardo Dávila falló, para que de inmediato se armara la tiradera de objetos al terreno de juego contra del Bóer.



La victoria fue para Membreño, resultado que le sirvió al Bóer para empatar en la cima con el Matagalpa pero por tener un mejor promedio de juegos ganados, los mtagalpinos continúan como líderes del torneo. Perdió Mario Peña.