Pacquiao noqueó a Díaz

LAS VEGAS/ AP

El filipino Manny Pacquiao conquistó su cuarto título mundial en sendas divisiones el sábado al noquear en el noveno asalto al mexicano David Díaz y ganar la corona de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.



El fenómeno filipino, con 2.3 kilos (cinco libras) más de poder en sus rápidos puños, afianzó su reputación como el mejor peleador del mundo y amplió su dominio sobre los boxeadores mexicanos.





Desde que hace 13 años comenzó su carrera en los 48 kilos (106 libras), Pacquiao (47-3-2, con 35 nocauts) ha evolucionado hasta convertirse en un peleador dominante en cinco divisiones.



Su debut en la categoría de los ligeros estuvo cargado con el mismo dinamismo demostrado en su larga historia de combates en divisiones de menor peso, y al igual que la mayoría de sus adversarios, Díaz (34-2-1) sucumbió.



La velocidad ha sido la especialidad de Pacquiao desde que era un fajador adolescente con 48 kilos. Cuando subió al cuadrilátero con 61 kilos (135 libras) el sábado, hasta su entrenador se preguntaba si Pacquiao perdería su espléndida rapidez con el peso adicional.



El temor perdió sentido con sólo una mirada al rostro lacerado y sangrante de Díaz, incluso antes de que cayera a la lona en el noveno asalto.



“Me siento mucho más fuerte y más poderoso en las 135 libras”, afirmó Pacquiao, el primer púgil asiático que gana las coronas de cuatro categorías. “Aquí es donde tengo pensado seguir. Estuve verdaderamente bien. Me sorprendió mucho que no hubiera terminado antes”.



Luego de ganar una pelea de campeonato oficial en una quinta división --incluida la victoria sin título de por medio sobre el entonces rey de los 57 kilos (126 libras), el mexicano Marco Antonio Barrera, en 2003--, Pacquiao tiene los méritos suficientes para aspirar a ser una figura mítica en el boxeo profesional.



Pacquiao fue también implacable con su gancho de derecha.



“Fue su velocidad”, señaló Díaz. “Todo fue su velocidad. Pude ver los golpes perfectamente, pero simple y sencillamente era demasiado rápido. Boxeó conmigo más de lo que pensé que lo haría. Le dije a Freddie: ‘Es lo mejor que lo he visto boxear’. Freddie dijo: ‘Yo también’. Ese era nuestro plan”.



En las peleas preliminares, el estadounidense de ascendencia mexicana Steven Luevano retuvo el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo al empatar con el boricua Mario Santiago, mientras el estadounidense Monte Barret noqueó a su compatriota Tye Fields a los 57 segundos del primer asalto en la división de los pesos completos.



En otro combate, el réferi Joe Cortez tomó una decisión desconcertante cuando dio el triunfo por descalificación al dominicano Francisco Lorenzo frente al mexicano Humberto Soto en la disputa por la corona interina superpluma del CMB. Lorenzo, sangrado y vacilante, reclamó que había sido golpeado por Soto cuando estaba derribado en el cuarto episodio.



Cortez le dio la victoria a Lorenzo, pero el organismo directivo de la pelea decidió no entregarle el fajín a Lorenzo y en cambio ordenó un nuevo combate.