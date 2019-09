“Quiero a Mayorga”

ESPNdeportes.com



Ricardo Mayorga podría enfrentar a Shane Mosley. Las negociaciones entre Mora y Mosley se cayeron, lo cual llevó a que la idea de una pelea entre Mosley y Mayorga gane fuerza durante el fin de semana, y estuvo cerca de ser planeada para el 11 de octubre (HBO PPV) en el Staples Center de Los Ángeles, según le dijeron a ESPN.com el jefe operativo de Golden Boy Promotions, Richard Schaefer, y la esposa y consejera de Mosley, Jin Mosley.



El drama dejó a Schaefer y a los Mosley sin otra opción que elegir un nuevo oponente, y se han concentrado en Mayorga, quien, al igual que Mosley, es un ex campeón welter y welter junior.



Antes de que Mosley firmara para pelear con el ex campeón indiscutido Zab Judah el 31 de mayo, en una pelea cancelada debido a una lesión de Judah, ha habido conversaciones de una pelea entre Mosley y Mayorga. Ahora, esta pelea en el peso mediano junior está cerca de hacerse realidad.



Shane Mosley siempre quiso ir ante Ricardo Mayorga. "Ésta es una pelea que intentamos hacer en lugar de la de Judah. Shane ha querido pelear con Mayorga y debe ser una buena pelea", le dijo Jin Mosley a ESPN.com.



“Las cosas pasan por alguna razón. Don King es una leyenda y siempre quisimos una oportunidad de trabajar con él. Mayorga es uno de mis peleadores favoritos para mirar, por eso es una gran pelea y será una noche excitante. Esperamos que éste sea el próximo combate de Shane”.



Mosley (44-5, 37 KO) y Mayorga (28-6-1, 22 KO) tienen a muchos oponentes en común, incluyendo a Oscar de La Hoya, Fernando Vargas y Vernon Forrest.



Mayorga tiene dos victorias ante Forrest y está viniendo de una victoria ante Vargas en el pasado otoño. Pero en la pelea anterior a su victoria ante Vargas, Mayorga fue noqueado por De la Hoya. Mosley derrotó a De la Hoya dos veces, noqueó a Vargas dos veces en 2006 y cayó dos veces por decisión ante Forrest en 2002.



De concretarse, la pelea de Mosley vs. Mayorga le dará a Mosley la oportunidad de pelear nuevamente en el Staples Center, hogar de su mayor victoria, una decisión en 2000 ante De la Hoya para ganar el campeonato de peso welter. Sería también la primera pelea de Mosley luego de caer por decisión ante el campeón de peso welter Miguel Cotto el diez de noviembre de 2007.



La gente de Mora se sintió decepcionada de que el combate con Mosley finalmente no se hiciera.



“Pienso que es tonto, con todo el respeto que me merece Vernon, que tengamos que hacer una revancha inmediata”, dijo el promotor de la empresa Tournament of Contenders, Jeff Wald, a ESPN.com. “¿Por qué tenemos que hacerlo inmediatamente? Pienso que una pelea con Vernon no es lo suficientemente atractiva ahora mismo después de ver el modo en que la primera pelea se desarrolló. Si Sergio le gana a Mosley será más atractiva porque Vernon derrotó a Shane dos veces. A mí me gustaría que fuese un evento más grande del que es ahora”.