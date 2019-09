Los cantos y los colores rojo y gualda unieron este lunes por la tarde a la selección española de fútbol con decenas de miles de aficionados, quienes festejaron en el centro de Madrid la victoria de España en la Eurocopa 2008 ante Alemania.



"¡Esta Eurocopa es vuestra!", ofreció el portero y campeón del equipo, Iker Casillas, al tomar la palabra en el enorme escenario montado en la Plaza de Colón, donde un mar de gente celebraba el triunfo español.



"¡Campeones, campeones, oé, oé, oé!", "Que viva España", "Podemos", y "Sí, sí, sí, la copa está aquí", eran sólo algunas de las melodías que corearon y bailaron tanto futbolistas como aficionados, los primeros ataviados con camisetas rojas de la selección y los segundos con miles de banderas de España.



"We are the champions", el famoso tema de Queen, no faltó en boca de los jugadores, que previamente desplegaron una pancarta con el lema "Va por ti, Genaro", en memoria del médico de la selección, que falleció a mediados de mayo.



Hasta Luis Aragonés bailó



Incluso el adusto seleccionador, Luis Aragonés, se arrancó en varias ocasiones a bailar y saltar antes de ser manteado por el equipo.



"¡Luis, quédate!", le cantaron los jugadores y los hinchas al emocionado entrenador, que cierra con un triunfo los cuatro años en el puesto. "Me emociona, estoy tan lleno" que "ahora estoy un poco emocionado", confesó el a menudo malhumorado entrenador nada más bajar del avión.



"Para todos vosotros", fueron las primeras palabras de los jugadores, concretamente del capitán y portero del equipo, Iker Casillas, que salió el primero del avión procedente de Innsbruck (Austria) junto con Luis Aragonés, ambos levantando el trofeo ganado el domingo.



El camino de la selección en autobús del aeropuerto al centro de Madrid, flanqueado por un fuerte dispositivo de seguridad, se fue llenando de gente en las calles, en las ventanas de sus casas, en motos que les seguían e incluso corriendo.



¡La locura!



La locura se desató entre los hinchas al final del Paseo de la Castellana, al aparecer los jugadores en la Plaza de Colón, donde un mar de gente esperaba a la selección con banderas rojigualdas, color que también lució en el cielo dejado por una escuadra de aviones que voló varias veces por encima de la Plaza de Colón.



El martes, los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirán a los futbolistas tras su victoria frente a Alemania (1-0) en la Eurocopa, poniendo fin a una sequía de 44 años en el torneo.