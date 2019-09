dplay@ibw.com.ni

Decía Séneca que el camino que conduce a lo grandioso es siempre difícil, y que a mayores dificultades superadas, mayor es la gloria capturada. Pueden preguntarle sobre eso al entrenador de España, Luis Aragonés.



Terminó “la guerra” de la Eurocopa. Mientras caminamos entre héroes y tumbas, tropezamos con las ruinas de tantos pronósticos hechos añicos, preguntándonos: ¿Qué es cierto en el fútbol actual? Nada, excepto que el balón sigue siendo redondo.



El equipo que mayor impacto provocó llegando a deslumbrar con su fiereza ofensiva fue Holanda. Precisamente cuando pensábamos que sería necesario juntar fuerzas entre varios para poder evitar su arrollador avance, después de tres rotundas victorias con nueve goles a favor y sólo uno en contra, se derritió sorprendentemente frente a esa inspiradísima Rusia, que registrando una actuación cumbre, hizo girar el planeta al revés.



No podíamos creer que en ese ataúd estaba el “cadáver” de Holanda, mientras la dinámica, atrevida y astuta Turquía sobrevivía junto con la resurgente Rusia, que se dio el lujo de ofrecer la mejor demostración de un equipo en un juego. Fue la noche en que Arshavin se convirtió en un genio escapado de la lámpara y Pavlyuchenko en un tigre en el área.



¿Y qué decir del “cadáver” de Francia, equipo envejecido, que lució como una caricatura grotesca, con Henry oscurecido, oculto en un rincón; y el funeral de Italia, el campeón mundial, con un fútbol inexpresivo y hasta temeroso? El “grupo de la muerte” proporcionó cuatro cadáveres antes de semifinales.



Buscando a Cristiano Ronaldo y sin poder tener noticias de Luca Toni, nos encontramos con los incansables e incontrolables turcos Nihat Kahveci y Hamit Altintop, y con el señorío, la maestría y la incidencia del brasileño Marcos Senna, un obelisco en el equipo de España.



¡Qué buen partido el que realizaron República Checa y Turquía!, y ¡qué gran duelo de atajadores entre Buffon y Casillas! Ibrahimovic salvó su reputación en un esfuerzo supremo, pero qué difícil fue todo para Michael Ballack y qué tan pequeño se vio el artillero sin pólvora Miroslav Klose.



David Villa arrancó como si estuviera en la búsqueda de la marca de 13 goles establecida en copas por Just Fontaine, empujando a una España que funcionó como la Sinfónica de Filadelfia. Los toques mágicos de Fábregas, la brillantez de Xavi, la agresividad de Torres, la firmeza de Puyol y Senna, siempre Senna. España asombró con su regularidad para fabricar resultados, en tanto lo de Grecia, el campeón defensor, fue una tragedia, y lo de Portugal, un estrepitoso naufragio.



Una vez que cayó el telón, descubrimos que la final soñada era Holanda-España. Bueno, quizá la podamos disfrutar en 2010. Viendo esta Euro-2008 con todas sus contradicciones, el infierno y el paraíso no nos parecen tan desproporcionados.