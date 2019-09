Nicas vs. boricuas

René “Chirizo” González fue informado ayer desde las oficinas de Don King que será parte de la misma velada en la que su hermano, William, y Juan Palacios, disputarán sus combates por títulos en Puerto Rico ante Joseph Agbeko y Omar “El Pastor” Soto, respectivamente.



Pero no fue el único, Silvio Conrado Jr., apoderado de Nerys Espinoza, recibió oferta de Puerto Rico para que su púgil esté en esa velada, convertida en una noche de “puñetazos” entre nicas y boricuas. Sin embargo, no es seguro que acepte Conrado, porque Espinoza tiene otra propuesta para pelear en Japón, adonde también se moverían otros dos pinoleros.



Lo que sí es un hecho es que los “Chirizos” pelearán en Puerto Rico, pero en el caso de René, aún se contempla la posibilidad de que sea una pelea eliminatoria para el título de las 130 libras de la AMB, con un puertorriqueño aún por designar.



Todo dependerá de las negociaciones que haga Don King con la AMB en Argentina, donde se está realizando la reunión del directorio de esta asociación.



Si acepta la AMB, el ganador entre René y el boricua tendría el enorme reto de medirse ante el venezolano Edwin Valero, campeón de las 130 y considerado uno de los mejores del mundo.



De no aceptar la propuesta la AMB, René haría la pelea por seis u ocho asaltos en 132 libras, siempre ante un puertorriqueño.



“Dana Jameson me llamó para darme la noticia y aprovechó para hablar con René. En nombre de Don King le pidió disculpa porque no lo han montado todo este tiempo, pese a que tenemos año y medio de haber firmado un contrato de promoción con ellos y no nos han montado ninguna pelea en Estados Unidos”, explicó Marcelo Sánchez, apoderado de René.



El menor de los “Chirizo” recién llegó de México, en donde estuvo entrenando en el gimnasio La Romanza, en el Distrito Federal, para pelear como estelar en la velada que montaría Marcelo Sánchez con su promotora Pinolero Boxing, para el cuatro de julio.



“La velada se canceló para esa fecha y la movimos al 15 de julio, pero sin René. Lo mejor es que las cosas están cambiando para ‘El Chirizo’, y si gana estaríamos frente a un chance de título”, agregó Sánchez.



Con este proyecto definido, González podría viajar la próxima semana a Cleveland a un gimnasio propiedad de Don King, pero Marcelo pretende negociar para que su pupilo regrese a México con Beristain, donde siente que puede tener una buena preparación por la altura, la calidad de los entrenadores y por los boxeadores que ahí se preparan.



De William se informa que el promotor de la velada, el boricua Javier Bustillos, no ha dado detalles sobre la pelea González-Agbeko porque ese combate es propiedad de Don King, y es este promotor quien la está manejando al igual que la de su hermano, René.



Carl King, quien se encuentra desde hace dos días en Puerto Rico, es el encargado de chequear los detalles de estas peleas para la velada en el gimnasio Juan Pachin Vicens, en Ponce.



El periódico boricua Primera Hora informó ayer en su página web, que “por primera vez, desde 1993, el Consejo Mundial de Boxeo avalará un combate titular en Puerto Rico, cuando Soto se enfrente a Palacios el dos de agosto por la faja de las 105 libras”.



También ofrece las primeras declaraciones del nica, en rueda de prensa celebrada en el Museo de los Deportes de Guaynabo y que serían ampliadas en la edición de hoy.



“Vengo con el deseo de triunfar. Hace seis años que pelee por un título y perdí por decisión dividida, pero ahora vengo con más experiencia. No peleo por fama sino por el amor a mi familia. No es el momento para que Omar Soto se corone campeón mundial”, dijo Palacios.