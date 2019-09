Presiona Esteban

Aunque la lluvia ha afectado un poco el entusiasmo por el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, por constantes suspensiones, como ayer en Matagalpa, donde se enfrentarían norteños y chinandeganos, hay grandes expectativas por el desenlace del torneo en los dos últimos tercios de competencia, en los cuales Matagalpa, Bóer y Granada tienen las mejores opciones para clasificar a la final.



Mientras los equipos pelean su pase, Justo Rivas sigue siendo la principal atracción, por poseer en estos momentos la Triple Corona ofensiva, con su .457 de bateo, sus 15 jonrones y 42 carreras empujadas... Los equipos ya superan los 40 juegos realizados, cantidad que les bastó la pasada campaña para declarar a los campeones... Con esa decisión, Justo ya sería el tercer pelotero triple corona.



Pero debe seguir batallando, especialmente por el título de bateo, corona que Rivas aún no gana en Primera División. Tiene dos títulos de jonrones y uno de empujadas, y Esteban Ramírez está al acecho para repetir el duelo que se dio en la Profesional 2007, cuando ambos militaban en el León, y que ganó Rivas.



Esteban batea .449, ocho milésimas detrás del líder, pero distante de Edgard Montiel, el novato del Bóer que promedia .381, en una actuación espectacular, ya que teníamos rato de no ver a un novato brillar tanto.



Justo tiene 15 jonrones, pero lo presiona su compañero Stanley Loáisiga, con 13, quien es un pelotero de mucho poder y que por primera vez en su carrera tiene un ritmo notable. Seis veces los títulos de jonrones han sido compartidos, y en 1982 lo compartieron dos de un mismo equipo, que fueron Ernesto López y José Ramón Ocampo, del Granada, con 11 cada uno.



Las 42 empujadas de Rivas impactan, y no se debe perder de vista a Stanley (36), como su único retador, ya que la inactividad de Aníbal Vega (39), que fue operado de la nariz, le quitó presión.



Sorprende ver al veterano Reynaldo Centeno como líder en efectividad, con 1.64, mientras Julio César Raudez (5-1 y 2.01) y Diego Sandino (5-2, 2.28) imponen su clase, en tanto el chinandegano Luis Luna (3-4 y 2.40) le mete bulla a la disputa de la efectividad.



Hoy continúa la actividad, con el duelo Bóer-Chinandega a la 1:30 de la tarde en el “Jackie Robinson”, y en Granada, a partir de las tres, Orientales y Matagalpa protagonizarán doble juego, con desafíos de siete episodios.



Matagalpa y Bóer son los equipos de mejor promedio en la Liga, con .329 y .312, respectivamente, contra el .293 de Granada y Chinandega. Matagalpa tiene 42 jonrones, el Bóer 22, Granada 17 y Chinandega siete. En pitcheo, Granada labora para 2.92, Matagalpa para 3.24, Bóer para 3.57 y Chinandega para 4.25.