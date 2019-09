Jaque a Mickey Mantle

El jonrón 534 de Alex Rodríguez lo abraza en la lista de todos los tiempos con el inmortal tumba-verjas Jimmy Foxx, quien hizo estragos con los Atléticos de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston, al que desplazó como el más joven bateador de 500 jonrones.



Ahora Rodríguez persigue a Mickey Mantle, el ambidextro más destructivo visto en este planeta con sus 536 jonrones, mientras continúa su proyección hacia los 600, cifra sólo alcanzada por Babe Ruth, Hank Aaron, Barry Bonds, Willie Mays, Sammy Sosa y Ken Griffey junior.



Rodríguez, quien estuvo fuera de acción entre el 28 de abril y el 20 de mayo, lleva 16 jonrones y presiona casi todos los liderazgos ofensivos de los Yanquis, mientras permanece entre los mejores bateadores de porcentaje en el circuito.



Superando la cifra de 550 este año, quedará listo para un ruidoso aterrizaje en la pista de los 600 en la próxima temporada. Antes del Play Ball, Rodríguez era líder jonronero en los últimos cinco años con 220, delante de Albert Pujols y David Ortiz, y en los últimos diez, con 454, superando a Sammy Sosa, Barry Bonds y Manny Ramírez.



Anoche, los Yanquis, que perdieron 2x1 ante los Rangers el lunes, volvieron a naufragar 3x2 en un partido que abrió Joba Chamberlain contra Kevin Millwood y en el que falló a última hora el rematador Mariano Rivera, víctima del hit oportuno de Michael Young.



Después de ese resultado, la diferencia entre Yanquis (44-40) y Texas (44-41), aun jugando en zonas diferentes, es sólo de medio juego. C. J. Wilson se apuntó su rescate 19, obteniendo la victoria Frank Francisco (2-2).



Los Medias Rojas de Boston también cayeron 3x1 ante los largamente inspirados Rays de Tampa, que ahora encabezan el Este de la Liga Americana con dos y medio juego de ventaja. Matt Garza (7-4) fue el vencedor, con Tim Wakefield colgado de sus nudillos (5-6).



El derecho de 29 años Aaron Cook, quien no pudo ganar diez juegos en ninguna de sus primeras seis temporadas, llegó a 11 anoche desde la colina de los Rockies de Colorado, doblegando 4x0 a los Padres de San Diego, en tanto en batalla de diez entradas, los Medias Blancas liquidaron 3x2 a los Indios con el sexto jonrón de Alexei Ramírez.



El joven tirador dominicano de los Rojos, Edison Vólquez, no pudo edificar su triunfo 11 de la temporada, saliendo sin decisión en la derrota 6x5 ante los Piratas de Pittsburgh. En cinco innings y un tercio, Vólquez permitió tres carreras y su efectividad se movió a 2.24.



Finalmente, los resurgentes Tigres, fueron rasurados 6x4 por los Gemelos de Minnesota. Nate Robertson sufrió su séptima derrota por seis victorias, mientras Joe Nathan logró su rescate número 23.



dplay@ibw.com.ni