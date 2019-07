Arsenal sigue liderando en Inglaterra

El Arsenal derrotó 3 a 1 como visitante al Reading (12º), este lunes en el último encuentro de la 13ª fecha de la Premier League del fútbol inglés, y continúa liderando la tabla de clasificación en igualdad de puntos con el MU (30).



El Manchester United se había situado como líder provisional el domingo al derrotar (2-0) al Blackburn (7º) con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo, pero Arsenal, con igual saldo de goles (+17) tienen más marcados (27 contra 23) y un partido menos jugado.



Los "Gunners" continúan invictos, al igual que el Liverpool (5º), que el sábado derrotó al Fulham por 2-0 pero que ha perdido muchos puntos como anfitrión.



Reading lo puso contra las cuerdas



Reading, que nunca derrotó al Arsenal, logró ponerlo contra las cuerdas durante la primera media hora de juego, en particular con una volea del islandés Brynjar Gunnarsson (32).



Sin embargo, el primer gol de los visitantes, consecuencia de un disparo del francés Mathieu Flamini (44), desviado por un defensa, fue lógico y merecido, porque el anfitrión ya jugaba para el empate.



Por su parte, el togolés Emmanuel Adebayor, que había estrellado un balón contra un poste al comienzo del encuentro, aumentó la cuenta al regreso de los vestuarios (52) y le fue anulado otro gol por supuesto fuera de juego (54).



El bielorruso Alex Hleb, tras una carrera, logró el tercero, y Nicky Shorey (87) descontó para los locales. El español Cesc Fábregas vio la tarjeta amarilla por lo que no jugará el próximo partido ante Wigan.



El domingo, los hombres que dirige Alex Ferguson, quien cumplió 21 años ocupando el banquillo de Old Trafford, mostraron un juego sólido y eficaz que les permitió doblegar al Blackburn, uno de los conjuntos más correosos en lo que va de campeonato.



Sin Wayne Rooney, lesionado, la dosis de genialidad correspondió a otra de las estrellas del equipo, el portugués Cristiano Ronaldo, que en apenas tres minutos logró dos tantos y puso distancias en el marcador mediada la primera mitad.



Manchester City empató



Manchester City, tercero, empató en Portsmouth (0-0) y con 26 puntos tiene uno de ventaja sobre el Chelsea, cuarto, que vio frenado su intento de recortar distancias con la cabeza al empatar 1-1 con el Everton (9º).



Los de Stamford Bridge se mostraron menos acertados que en anteriores compromisos y no pudieron batir la meta rival hasta el 70, gracias al marfileño Didier Drogba, por lo que el Everton acabó logrando la igualada gracias a un tanto de Tim Cahill en el minuto 90.



Además, el Tottenham (14º) goleó por 4-0 al modesto Wigan (19º y penúltimo) y el técnico español Juande Ramos sumó su primera victoria en el banquillo de su nuevo club, al que llegó procedente del Sevilla FC.



En el derbi de Birmingham (15º), un tanto en el minuto 90 del delantero Gabriel Agbonlahor permitió al Aston Villa llevarse un agónico triunfo, con el que el equipo asciende hasta la octava posición.