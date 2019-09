Douglas con cinco triunfos

A pesar de una discreta labor de Douglas Argüello con el Salem Avalanche en Clase A fuerte, logró su quinto triunfo de la campaña gracias al respaldo de la ofensiva que le dio una ventaja cómoda, pero al final se convirtió en una victoria ajustada 9x6 sobre el Winston Salem.



El zurdo, aunque perjudicado por algunos errores en los primeros innings, mantuvo sin carreras al Winston mientras su equipo lo ponía en ventaja 4x0 en el segundo con un grand slam.



Sacó perfecta la tercera entrada, admitió dos carreras en el cuarto, pero el Salem reaccionó con un rally de cinco en el cierre de ese inning, con siete imparables.



Con la ventaja 9x2, Argüello permitió una más en el quinto, retiró a los tres del sexto, pero ya no pudo sacar out en el séptimo y salió explotado luego de boleto y par de sencillos.



Dejó las bases llenas y el relevista no pudo evitar que anotaran los tres corredores.



Argüello (5-2) se adjudicó el triunfo, tirando seis entradas de seis hits, seis carreras, cinco limpias, dos bases y cinco ponches. Su efectividad desmejoró a 3.04, por 27 limpias en 80 episodios.



Ofilio Castro, del Columbus en Triple A, bateó de 4-1, una empujada y una anotada, en el partido que su club venció 9x7 al Toledo. Su promedio quedó en .429.



A Everth Cabrera no le fue bien en la paliza 12x6 que propinó su equipo, los Turistas de Asheville, al Greenville. Bateó de 6-1, con una anotada y dos ponches, dejando su average en .297. Pero a Ronald Garth (.260) le fue peor con el Wisconsin en Clase A: de 3-0, con un ponche y una base por bola.