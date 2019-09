“Está en mis manos”

A su arribo al campamento del Columbus, sucursal Triple A de los Nacionales de Washington, a Ofilio Castro aún lo embargaba la emoción por su ascenso, consciente de que está a un paso de cumplir su sueño de subir a las Grandes Ligas.



Pero fue mayor su sorpresa cuando vio su nombre en la alineación a pesar de que llegaba de un viaje de unas seis horas. Pronto el cansancio se convirtió en ganas de estar en el terreno y afrontar el chance como si fuera decisivo para su permanencia en su nuevo club.



“No me sentí nervioso, como pudieran creer. Todo lo contrario, y como me lo han dicho en el equipo, estoy claro que de mi trabajo en el terreno dependerá si subo o no a Grandes Ligas”, comentó Ofilio después de su debut este lunes contra el Toledo.



En su primera aparición disparó un hit, sin embargo, de inmediato notó los cambios, no estaba viendo tantos envíos de poder como acostumbraba en el Harrisburg en Doble A.



“Me tiraron mucho slider, sinker y curvas. Pocos lanzamientos en recta”, explica el capitalino que causó una gran impresión en los entrenamientos de primavera con el equipo grande.



Su actuación con los Nacionales en el spring training al parecer ha sido en parte el motivo del porqué Ofilio pasó en cuatro meses por Clase A fuerte (Potomac), Doble A (Harrisburg) y ahora a Triple A (Columbus), y esto se comenta del nica en las altas esferas de la organización.



“Ofilio me ha comentado que él sintió que al manager de los Nacionales, Manny Acta, le gustó lo que vio de él en el spring training. Eso también lo está motivando a seguir luciendo bien y tratar de ganarse el llamado al equipo grande, sabiendo que Acta ya conoce su talento”, comentó Salvador Castro, padre de Ofilio.



Este llamado a Triple A le ha servido al mismo Ofilio para estar más consciente de cómo lo están valorando en la organización.