Lippi vuelve a empezar

Bronceado y relajado, pero decidido y entusiasta, el nuevo seleccionador de fútbol de Italia, Marcello Lippi, aseguró este martes en Roma, en su primera conferencia de prensa, que está “feliz de volver a empezar” donde dejó el cargo hace dos años, tras su victoria en el Mundial 2006.



A sus 60 años, Lippi antecedió y sucede a Roberto Donadoni, cesado tras el fracaso de los azzurri en la Euro 2008, donde cayeron ante España por 4-2 en los penales, en cuartos de final. En su presentación oficial, aseguró que no se habría marchado si no hubiera tenido problemas personales en aquel momento.



“Estoy muy contento de volver a empezar donde lo dejé. Aunque eso significa también que las cosas no fueron bien en la Euro, porque de lo contrario seguiría en la playa. De todas formas, nunca habría dejado la Nazionale, pero tuve que decidir hacerlo, incluso antes del final del Mundial y ya saben por qué”, declaró.



Lippi dejó el cargo porque su hijo Davide se vio envuelto en una investigación judicial, y aseguró haber recibido muchas ofertas desde entonces, tanto de equipos como de selecciones, las cuales rechazó.



“Luego, antes de la Euro, tenía muchas ganas de volver. Y cuando la Federación me preguntó si estaría dispuesto a hacerlo, les dije: ‘Italia tiene que jugar la Euro y luego veremos’. En realidad sentía que le debía algo a la Federación, y regresar después de rechazar muchas cosas era, en cierto modo, una manera de cumplir ese deber”, explicó.



Lippi añadió que vuelve dispuesto a ganar, pero con los pies en la tierra.



“Vuelvo para ganar, para recuperar las sensaciones pasadas, la victoria, un grupo unido. Pero lo más importante es no empezar a pensar que la clasificación para el Mundial 2010 será una formalidad”, aseguró. “Cuando estemos seguros de jugarlo, podremos empezar a pensar en un doblete”, concluyó Lippi.