Lazo, un año más

El mejor lanzador del béisbol cubano en los últimos años, Pedro Luis Lazo, consideró el lunes al pitcheo como el “arma fundamental” de Cuba para los Juegos Olímpicos de Pekín, en agosto, y adelantó su posible retiro para después del Clásico Mundial del próximo año.



“Aunque otros no lo crean, para mí el pitcheo es el arma fundamental del equipo cubano. Es joven, con muchos deseos de hacer bien las cosas y también cuenta con veteranos de cualidades”, dijo Lazo, de 35 años.



En declaraciones difundidas en esta jornada por una radioemisora local, el llamado “rascacielos” (por su estatura), reveló que piensa retirarse después del II Clásico Mundial (marzo de 2009).



“Me está llegando ya el momento del retiro, creo que después del Clásico debo darle paso a los muchachos nuevos que vienen con muchas perspectivas”, subrayó el bicampeón olímpico de Atlanta-1996 y Atenas-2004 y subtitular en Sydney-2000.



Lazo, también subcampeón del I Clásico Mundial, confió en que su país logre su tercer título olímpico en la capital china. “Espero que volvamos a ser campeones olímpicos. Para mí sería un orgullo participar en mis cuartos Juegos y traer mi tercera medalla de oro”, remarcó.



De integrar definitivamente la nómina a Pekín, Lazo se convertiría en el único beisbolista del mundo en participar en cuatro Juegos estivales.



El veterano lanzador atribuyó su longevidad deportiva a su físico y su manera de prepararse.



“Yo no soy un atleta que se emplea mucho en el entrenamiento, entreno pero lo normal, no me excedo y por eso creo que he durado bastante”, estimó Lazo, quien en la pasada temporada local se convirtió en el lanzador cubano con mayor cantidad de victorias de por vida (235).



Además de Lazo, en la preselección de la isla (de 29 peloteros, 24 de los cuales conformarán el equipo olímpico) aparecen otros 11 lanzadores, entre ellos los jóvenes Yadier Pedroso (20 años), Elier Sánchez (21) y Miguel Lahera (23), todos con rectas que frisan las 95 millas.



También los experimentados Norge Luis Vera, Yunieski Maya, Jonder Martínez, Adiel Palma, Yulieski González, Vicyohandri Odelín, Norberto González y Luis Miguel Rodríguez.