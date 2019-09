Cristiano camino al Real Madrid

Madrid.- Cristiano Ronaldo anunció, tras la eliminación de Portugal de la Eurocopa, que tendría una reunión con su agente, Jorge Mendes, para conocer más datos de la operación que acabará con su fichaje por el Real Madrid. La cumbre entre jugador y representante estaba llamada a ser uno de los momentos claves del culebrón. Pues bien, dicho encuentro ya ha tenido lugar. Ambos no se habían vuelto a ver desde antes del inicio de la Eurocopa, puesto que el agente prefirió no despistar al futbolista durante la celebración del torneo continental.



Según ha podido saber MARCA, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes se vieron el pasado domingo 22 de junio, horas antes de que el futbolista pusiera rumbo a Cerdeña, en donde está disfrutando unos días de vacaciones. En la conversación, Cristiano Ronaldo recibió buenas noticias de su agente. El representante luso informó al futbolista detalladamente acerca de cómo marchan las gestiones entre Manchester y Real Madrid y a la estrategia del conjunto blanco para que la operación no sufra ningún contratiempo. Una vez conocido el estado de las operaciones, el futbolista pretende realizar en los próximos días un comunicado en el que hará público su deseo de fichar por el Real Madrid.