Raudez se creció

Convertido en un tigre desde la colina, el derecho Julio César Raudez redujo a tres hits la ofensiva de los Indígenas de Matagalpa, y con el oportuno imparable de Janior Montes se apuntó su segunda lechada, ahora 1x0, para contribuir a la recuperación del Granada en el Campeonato de Béisbol de Primera División.



Granada se instaló a tres juegos y medio del primer lugar, ocupado por el Bóer, y a tres juegos del Matagalpa, con el que no pudo completar el segundo partido de ayer por lluvia, pero con el que volverá a enfrentarse hoy en Matagalpa.



Raudez (6-1) sobrevivió al asedio norteño en los dos primeros innings, en los que aceptó los tres hits y golpeó a uno, pero una vez que se asentó en el montículo, no hubo manera de descifrar sus envíos. Fue tal su dominio, que retiró a los últimos 16 rivales que enfrentó entre el segundo y séptimo inning, y en esos 5.1 innings perfectos, sólo uno pudo sacarle la pelota del infield.



Así como dominaba Raudez, también destacó Carlos Pérez Estrella, quien fue un digno rival, y tirando para un hit en seis episodios, mantuvo la pizarra en cero. Sólo se le embasaron cuatro hombres, uno por hit, dos por bases por bola y uno por error, y no tuvo decisión en el partido.



El partido se decidió en el séptimo inning. El relevista Wilfredo Amador sacó un out, pero le dio base a Lenín Aragón, por quien corrió Cristian Hernández, y Juan Oviedo le dio sencillo. Relevó Jairo Pineda y llenó la casa con pasaporte a Cardoze, para que Janior Montes le conectara doblete por el right field y los dejara tendido.



El resultado fue un premio a la insistencia de los granadinos, que presionaron en la recta final del partido programado a siete episodios. Matagalpa se frustró en el primer inning, cuando malogró golpe a Eddy Talavera y sencillo de Jilton Calderón. Talavera fue out en home por un excelente tiro de Ernesto Garay, tras línea corta de Stanley Loáisiga al bosque central. Y sobre la misma jugada, Calderón se fue a segunda, pero fue out en apelación, cuando se fue a segunda en un pretendido doble pisa y corre.



Después de dos outs en el segundo inning, Sergio Mena y Juan Blandón batearon hits, pero fueron los últimos en embasarse.



El ataque granadino estuvo dormido en el despegue. Cardoze por error en el segundo inning y Jimmy por boleto en el cuarto, eran los únicos que se embasaban. Granada presionó en el sexto, cuando se embasó Álvaro Hanon por boleto, pero fue out en home tras sencillo de Ernesto Garay.



Raudez, que bordó su segunda lechada, ponchó a cuatro, no dio bases por bola y dejó su efectividad en 1.76, mientras que Justo Rivas, quien se fue de 3-0, bajó su promedio a .445, con más presión de Esteban Ramírez, quien bateó de 4-1 y promedia .443.



El segundo juego de ayer se suspendió por lluvia en la apertura del segundo inning. Álvaro López y Kenly Chang eran los lanzadores abridores.