El “Torito” por título

Agosto será el mes de los títulos para los boxeadores nicas, luego que ayer se confirmara el combate que hará Eddy “Torito” Castro ante el campeón 105 libras de la OMB, el filipino Donnie Nietes, el 30 de agosto en Filipinas.



Será la tercera pelea del mes con un nica de por medio disputando una corona. En Ponce, Puerto Rico, el dos de agosto, Juan Palacios, también en peso mínimo, pero del CMB, se medirá al boricua Omar “El Pastor” Soto, y en esa misma velada, William González se enfrentará al campeón de las 118 de la FIB, el ghanés Joseph Agbeko.



Pero “Torito” tendrá un reto mayor que los dos anteriores. Nietes presenta 22 triunfos, con 13 por la vía rápida, un revés y tres empates en 26 peleas. Por su parte, el nica tiene 12 victorias, con nueve nocauts y sufre tres derrotas, la última en la velada del 29 de febrero ante Roberto Meza en el Casino Pharaohs.



Sin duda será oportunidad única para un boxeador que no resuena en el boxeo rentado, que ni siquiera tiene entrenador, pero pretende buscar una buena preparación con la ayuda desinteresada de una de las promotoras del país que le ofreció sparrings, un gimnasio, asesoría, entre otras cosas.



Aunque no será tampoco una gran bolsa, tratándose de una pelea por título, Castro percibirá el cien por ciento de la misma porque no tiene apoderado.



Una ventaja para el nica es que por su pequeña estatura, su peso natural anda por las 103 libras, por lo que será cuestión de enfocarse únicamente en la preparación.