Spitz cree más en Phelps

OMAHA, Nebraska, EU / AP.-

Michael Phelps tiene un gran fanático que lo apoya en su intento por romper el récord de Mark Spitzk, de siete medallas de oro en una olimpiada.



El mismo Spitz

En una entrevista con la AP, la estrella de los Juegos Olímpicos de Munich 1972 dijo que espera que su marca caiga a manos de Phelps, en cerca de un mes.



“¿Qué espero de Michael Phelps en Beijing?”, dijo Spitz: “una historia de éxito para todos los tiempos”.



Phelps se quedó corto del récord de Spitz hace cuatro años cuando ganó seis medallas de oro y dos de bronce en Atenas.



Ahora, con 23 años, y después de siete triunfos en el mundial del año pasado, se espera que Phelps arrase con la competencia en Beijing.



“Todavía no han visto nada”, comentó Spitz en una entrevista telefónica. “Él (Phelps) podría romperse un brazo antes de Beijing, pero siempre y cuando tengan cinta adhesiva, se lo pueden volver a pegar y va a nadar, y ganará”.



Spitz reconoció que no hay garantías de que Phelps gane ocho medallas de oro, y apuntó a los relevos y los 100 metros mariposa como sus principales obstáculos

“Él no sabe lo que puede pasar en los relevos. Alguien puede tener un arranque en falso”, afirmó.



En Beijing, se espera que Phelps compita sólo en un evento individual en el que no es dueño del récord mundial. Su compatriota estadounidense Ian Crocker posee el mejor tiempo en los 100 mariposa, pero Phelps le ganó en Atenas y el año pasado en el Mundial en Australia.



“Según lo veo, ése es su obstáculo más difícil’’, indicó Spitz.