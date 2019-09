Federer y Nadal, firmes

La mejor versión de Roger Federer alargó su racha invicta en césped a 64 partidos y avanzó a las semifinales de Wimbledon al deshacerse este miércoles 6-1, 7-5, 6-4 de Mario Ancic.



Federer no ha perdido un solo set este año en el All England Club, e intenta convertirse en el segundo hombre que gana Wimbledon seis años consecutivos.



El suizo logró 15 aces y selló el encuentro con tres al hilo en el último game, incluyendo uno en su segundo saque en match point. El número uno del mundo ganó 61 de 71 puntos en su saque, incluyendo sus 16 últimos frente al croata.



Otro que anda afilado es Rafael Nadal, el némesis de Federer. El español se acercó a una tercera final consecutiva contra Federer al aplastar 6-3, 6-2, 6-4 al británico Andy Murray.



“Jugué probablemente mi mejor partido aquí, sin duda”, dijo Nadal, quien al igual que Federer no ha perdido su saque en cinco partidos.



Nadal intenta convertirse en el primer hombre desde Bjorn Borg (1980) que gana el Abierto de Francia y Wimbledon el mismo año. Su próximo rival será el ganador del duelo entre Rainer Schuettler y Arnaud Clement.



El próximo rival de Federer será Marat Safin, que acumuló 18 aces y superó 3-6, 7-5, 7-6 (1), 6-3 al español Feliciano López. Safin es el primer ruso que llega a las semifinales de Wimbledon en los 40 años de la era de los Abiertos.



El partido entre el alemán Schuettler y el francés Clement fue suspendido por oscuridad, con el marcador 6-3, 5-7.