Padilla a enderezarse

Martín Ruiz Borge

Mientras Vicente Padilla busca reaccionar ante los Orioles de Baltimore, después de ser vapuleado en su última apertura por los Filis, Dever Hansack trata de extender su buen momento y demostrar que está listo para cualquier llamado de Boston.



Los dos mejores lanzadores que tenemos en el béisbol organizado, estarán en acción esta tarde, y se espera que sus resultados sean memorables.



Padilla viene de una jornada difícil el sábado pasado, cuando fue descifrado por el bateo de Filadelfia, que lo venció 8x6, marcándole siete carreras limpias en seis episodios de amargura que le deterioraron a 4.13 su efectividad.



Chase Utley y Ryan Howard con jonrones en el tercer inning, Jimmy Rollins con triple y Chris Coste, con doble, fueron los que más golpearon al nica, quien al igual que el zurdo Cole Hamels, lució apresurado en la colina.



Esa tarde, había amenaza de lluvia y los lanzadores no se tomaban el tiempo debido entre cada pitcheada. Para desfortuna de Vicente (10-4), Utley y Howard elevaron sus batazos a la zona del right field, donde el viento terminó de hacer su trabajo.



Pero eso es historia. Padilla se ha preparado para buscar su triunfo 11, que mantenga abierta la posibilidad, no sólo de ser convocado al Juego de Estrellas, sino de situarse en la ruta a su récord personal, y quizá rumbo a los 20 triunfos, que sería espectacular.



La última vez que Padilla enfrentó a los Orioles fue el 21 de agosto del año pasado, y perdió 6x2, en cinco episodios, en los que soportó jonrones de Miguel Tejada en el primer inning, y de Aubrey Huff, además de dobles de Brian Roberts y Kevin Millar.



Sin embargo, esta vez no verá a Tejada, quien pasó a Houston, pero sí estará Huff, quien bateó su jonrón 15 el miércoles; Brian Roberts, Nick Markakis, Ramón Hernández, Melvin Mora, Jay Payton, que serán un gran reto, así como el abridor Jeremy Guthrie (4-7, 3.50), el más efectivo de su equipo, pese a que en sus últimas cuatro salidas tiene balance 1-1, tirando para 3.86. El juego será a las 2:35 de la tarde.



Dos horas después, a las 4:15, pero a nivel Triple A, Devern Hansack estará enfrentando a los Cerdos de Hierro, de Leigh Valley, de la organización de los Filis, que ocupan el último lugar de la división norte de la Liga Internacional que comanda el Pawtucket.



Hansack (4-8, 4.38) fue nombrado el pitcher de la semana pasada, luego de sus impresionantes labores. Ganó dos partidos, sin permitir carrera ni ceder base por bolas. En sus tres últimas salidas no permite anotación en 23 episodios, y poncha a 19.



Su rival de hoy será Kris Benson (0-1, 9.00), quien está en rehabilitación en las Menores.



En su página web, Pawtucket anuncia para mañana a Clay Buchholz (3-1, 3.86) contra Brett Myers, de los Ironpigs.