Lester amarró a los Yanquis

Limitar a los seis primeros bateadores de los Yanquis de Nueva York a un hit en 20 turnos y todavía propinarle seis ponches, es algo parecido a una proeza.



Precisamente fue eso lo que hizo ayer Jon Lester, restringiendo a Johnny Damon (3-0), Derek Jeter (3-1), Bobby Abreu (4-0), Alex Rodríguez (4-0), Jason Giambi (3-0) y Jorge Posada (3-0), a un hit en su labor de nueve episodios, para guiar a los Medias Rojas de Boston a un clara victoria 7x0 sobre los Mulos de Manhathan y Andy Pettitte.



Lester estuvo tirando para un incogible en siete episodios, y había retirado a 13 en fila antes de permitir el primer imparable de Robinson Canó en el quinto episodio.



Fue un dominio excepcional de Lester (7-3), que dejó a los Yanquis finalmente en cinco hits, pues le conectaron cuatro en las últimas dos bateadas, pero ninguno fue capaz de arrebatarle la blanqueada en la propia casa de los Yanquis. Canó disparó dos y Melky Cabrera otro par.



Todo lo contrario ocurrió con Pettite (9-6), quien no caminó más de 4.2 episodios cuando fue explotado tras permitir nueve hits, seis carreras, cinco limpias, tres bases y propinar dos ponches.



Con el triunfo Boston se distanció a cinco juegos de los Yanquis y se acercó a tres de los líderes de la División Este, Tampa Bay.



Otro que estuvo a punto de blanquear fue Cole Hamels. Con dos out en el noveno, los Bravos anotaron la única carrera, pero no evitaron la derrota 4x1 ante los Filis de Filadelfia, que por segunda vez propinan una barrida en serie de tres partidos a Atlanta en el Turner Field.



Esta vez, con jonrones de Chase Utley (24), Ryan Howard (22) y Pedro Feliz (10), Hamels (9-5) estaba recibiendo el respaldo para propinar la segunda lechada en su carrera, la primera también fue ante Atlanta, el 15 de mayo de este año.



La derrota fue a cuenta de Jair Jurrjens (8-4), admitiendo las cuatro carreras en siete innings.



Con tres imparables de Brandon Phillips y tres remolques, Cincinnati pudo reaccionar para arrebatar un juego que perdía 3x0 y darle vuelta a un 5x3 ante los Nacionales de Washington.



El triunfo fue para el dominicano Johnny Cueto (7-8), quien en siete entradas admitió tres anotaciones. En ese partido Roger Bernadina, compañero de equipo de Ofilio Castro en el Harrisburg en Doble A, se fue de 4-0, con dos ponches como primer bate de los Nacionales.



Sigue encendido

Por segundo día consecutivo, Ofilio Castro se fue de 4-2 con el Columbus, sucursal Triple A de los Nacionales, actuando de noveno y segunda base, pero esta vez agregó un elemento más valioso a su actuación, remolcó a tres y anotó una para dejar su promedio en .467(7 en 15), mientras su equipo venció 10x4 al Toledo. Castro tiene cinco empujadas y cuatro anotadas en cuatro juegos con el Columbus.



En tanto Everth Cabrera, aunque bateó de 2-0 con los Turistas de Asheville, robó su base 52 de la campaña en la Liga Suratlántica. También recibió dos bases, anotó una, se ponchó una vez y bajó su porcentaje a .295, por 94 hits en 319 turnos.