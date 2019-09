A-Rod se separa de su esposa

Alex Rodríguez y su esposa se separaron menos de tres meses después del nacimiento de la segunda hija de la pareja, según un reporte del diario New York Daily News.



La historia publicada en el portal de internet del diario surgió en medio de reportes que vinculan al toletero de los Yanquis con Madonna.



Rodríguez rehusó hablar sobre el tema en tres ocasiones el martes, contestando “no” cuando se le pidió un comentario. El vicepresidente de los Yanquis, Hank Steinbrenner, criticó la falta de bateo del equipo antes de una victoria por 18-7 sobre Texas el miércoles por la noche, diciendo que “menos distracciones externas y un poco más de concentración” podrían ayudar al club.



El Daily News reportó el miércoles por la noche, citando una fuente anónima, que Rodríguez y su esposa Cynthia se separaron luego de tener “problemas” durante unos tres meses.



La madre de Cynthia Rodríguez, Evangeline Scurtis, también negó la información publicada en un portal de chismes, que alegaba que su hija había tenido una escapada romántica con el rockero Lenny Kravitz en París.



“¡Ella no lo hizo! Yo sé eso”, dijo Scurtis al Daily News. Kravitz emitió un comunicado el jueves negando los rumores. “Cynthia es una amiga y está aquí con el padrino de su bebé, quien también es el entrenador de Alex, con su esposa y su bebé.



Ella vino para escapar de todo lo que pasa en Nueva York”, expresó Kravitz.



“Le abrí las puertas de mi hogar como amigo, y me duele mucho que ahora me consideren un adúltero”, concluyó.



Scurtis rehusó comentar cuando le preguntaron sobre la relación de su hija con Rodríguez.



La pareja se casó en noviembre de 2002 y tiene dos hijas. La segunda nació el 21 de abril.