Otra final de las Williams

Venus y Serena Williams ganaron el jueves sus respectivos partidos y chocarán por tercera ocasión en la final de Wimbledon, y por séptima vez en un partido de campeonato de un Grand Slam.



Venus, campeona defensora y cuatro veces reina de Wimbledon, derrotó 6-1, 7-6 (3) a Elena Dementieva. Poco después, su hermana Serena superó dos interrupciones por lluvia y sumó 14 aces para vencer 6-2, 7-6 (5) a la china Zheng Jie.



Será la primera final entre las Williams desde 2003, cuando Serena venció a Venus por segundo año consecutivo.



Serena tiene ventaja de 8-7 en partidos contra Venus, incluyendo 5-1 en finales de Grand Slam. Desde que Venus ganó el Abierto de Estados Unidos en 2001, Serena se impuso en cinco finales corridas de majors.



“Es una rival difícil”, dijo Serena. “Creo que será la rival más difícil que he enfrentado. Estoy emocionada”.



Venus resumió el sentir de las hermanas estadounidenses: “Es cada Williams por su lado”.



Después de derrotar a Dementieva, Venus observó el partido de su hermana de 26 años, quien sufrió interrupciones por lluvia en ambos sets y finalmente despachó a su oponente china con su poderoso saque.



“Definitivamente me hizo esforzarme al máximo”, dijo Serena sobre Zheng, la primera china que llega hasta las semifinales de un Grand Slam. “Fue increíble, y no sólo porque ella jugó un gran partido. Jugó como si no tuviera nada que perder, y no lo tenía”.