“Entrenaba como señorita”

El tricampeón del mundo, Alexis Argüello, fue implacable al recordar cómo vio a Alfaro dos meses antes de la defensa de su título ante Yusuke Kobori.



“Él fue el único responsable de la derrota. Lo miré saltando la cuerda como señorita. Se lo dije, pero como él andaba en la estratósfera”…, señaló Argüello en conferencia realizada ayer en la UdeM, para la velada del 12 de julio en la que Román “Chocolatito” González hará su última pelea antes del encuentro por título con Yutaka Niida.



“Cuando uno gana un campeonato debe trabajar el doble, debe hacerlo con hambre. Pero Alfaro se dedicó a dar autógrafos y otras cosas. Lo digo para que tome ese ejemplo el ‘Chocolatito’ y no le pase cuando se mida al japonés en septiembre”, agregó Argüello.



Alfaro a Inglaterra

El ex campeón del mundo, José “Quiebra Jícara” Alfaro, viajará en los primeros días de agosto a Inglaterra para ser sparring del retador a la corona de las 135 libras de la OMB, Amir Khan, considerado en su momento por ESPN el prospecto número uno del mundo. Khan resume 18 victorias con 14 nocaut.



Silvio Conrado Jr., apoderado del nica y representante de Prodesa, había previsto que Alfaro retornara al ring en agosto, pero prefirió aprovechar este chance que consiguió a través del matchmaker del Sports Netwoork, Dean Powell, para trabajar con Khan y hacer del regreso del “Quiebra Jícara” una excelente presentación.



Nerys a Japón

Conrado Jr. confirmó que están por amarrar una pelea para Nerys Espinoza en Japón, en una velada en que podrían estar también los nicas Yáder Escobar y Everth Briceño.



Espinoza llevará la semi-estelar en la velada del 12 julio en la UdeM, enfrentándose a Giovanni Rayo, a propósito que se anuló su pelea eliminatoria con Juan Carlos Reveco por la lesión que sufrió el argentino, pero el combate debe reprogramarse.



“Ando en 112 libras, que demuestra que estaba preparándome bien para ganar a Reveco en la pelea eliminatoria. He estado haciendo sparring con ‘Chocolatito’ y los dos nos hemos sentido bien. Ahora espero ganar el 12 de julio y confirmar la pelea en Japón”, dijo Espinoza a EL NUEVO DIARIO.



Palacios en 108 libras

Juan “El Exterminador” Palacios regresa hoy a Nicaragua (6:30 p.m.), después de pasar cuatro días en Ponce, Puerto, promocionando su pelea por título interino de las 105 libras del CMB con el boricua Omar “El Pastor” Soto, a efectuarse el dos de agosto en esa misma cuidad.



El retador número del CMB tuvo ayer su último entrenamiento en la “Isla del Encanto”, antes de salir hoy rumbo a Nicaragua. Salió en 108 libras, apenas tres por encima del peso límite de la pelea, a poco menos de un mes de efectuarse.



En esa misma velada, denominada “Noche de Campeones”, estará William “El Chirizo” González, tratando de arrebatarle el título de las 118 libras de la FIB al ghanés Jospeh Agbeko, además de los nicas Carlos Guevara y Moisés Castro.