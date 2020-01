América y San Marcos a ratificar categoría

El América y el San Marcos enfrentarán dos de sus partidos más intensos de los últimos años, no para disputar un título del balompié nacional, sino para algo tan importante como definir en repechaje su permanencia en el fútbol de Primera División.



Son dos equipos con mucha historia, pero que vienen de torneos discretos, no por falta de personal, sino por otros factores como divisiones internas, como ocurrió en el América.



San Marcos tuvo un rendimiento irregular aunque también reunió el recurso humano necesario como para no pasar por esta forzosa serie.



Pero ya es inevitable, el América, octavo de la tabla general de la Primera División, se medirá al Xilotepetl, segundo de la liga de ascenso, y los amarillos (noveno) lo harán ante el Managua F.C., tercero en Segunda División.



No hay que ser un experto del fútbol para saber que tanto el América como San Marcos saldrán a las respectivas canchas en los juegos de ida, como favoritos para imponerse.



Los americanistas contarán con sus titulares: Alfredo Ellis, Octavio Montiel, Ezequiel Jerez, Ricardo Trillos, Amílcar Baltodano, Pavel Márquez, Norman Solón, Jorge Hernández, Jaime Crisanti, Wilber Sánchez y Jorge “Avioneta” Martínez.



Es un cuadro con el que cualquier club debería pelear en la media tabla del torneo con la combinación de juventud y experiencia, dirigido por Róger “Pinocho” Rodríguez.



En tanto, San Marcos, encabezado por su capitán Néstor Holweger y el también argentino Alfredo Batista, que figuran junto a los veteranos Alejandro Mejía y Noel Morales como los jugadores insignes de la causa amarilla, busca no descender.



El primer duelo del América será mañana en el Estadio “Pedro Selva”, para medirse al Xilotepetl (3:00 p.m.) en Jinotepe, y el Managua F.C. recibe en el Estadio Olímpico del IND (9:00 a.m.) al San Marcos.