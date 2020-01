Manchester aclara, no venden a Ronaldo

El Manchester United repitió este viernes por enésima vez que su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo no estaba “en venta” y que las últimas informaciones sobre su traspaso al Real Madrid eran una “absurdidad absoluta”. “Es una absurdidad absoluta y totalmente risible. Cristiano no está en venta”, declaró un portavoz del club campeón de Inglaterra y ganador de la Liga de Campeones. Cristiano Ronaldo, con contrato con el Manchester United hasta 2012, es cortejado por el Real Madrid, que estaría dispuesto a pagar hasta 85 millones de euros para hacerse con sus servicios. Lesionado en su tobillo derecho, Cristiano Ronaldo no debería formar parte del grupo de ‘Red Devils’ que efectuará una gira de pretemporada en Sudáfrica, el 18 de julio.



Ronaldinho, a precio correcto

MADRID - El FC Barcelona dijo el viernes que su delantero brasileño Ronaldinho era un jugador de “gran valor”, que será vendido a un precio “correcto”, mientras los diarios españoles lo consideran invendible al precio pedido por el Barça. Según el diario deportivo madrileño Marca del viernes, “nadie quiere” a un Ronaldinho que no está en forma por los 40 millones de euros que pide el Barça, cifra que desalentó a compradores potenciales como el inglés Chelsea o el italiano AC Milán. “Ronaldinho es un jugador de gran valor y sólo lo venderemos si conseguimos un precio correcto. Si no lo logramos, no se irá”, declaró el viernes el vicepresidente económico del club, Ferrán Soriano.



Tres carreras de “calentamiento”



PARÍS - El jamaicano Usain Bolt, récord del mundo de 100 metros (9.72), disputará dos carreras de 200 metros, en Atenas el 13 de julio y en Londres el 26, así como una de 100 metros en Estocolmo el día 22, antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, afirmó este viernes su agente, Ricky Simms. En Estocolmo, Bolt, de 21 años, se reencontrará con su compatriota Asafa Powell, a quien arrebató la plusmarca mundial, en una carrera de 100 m que contará con los dos hombres más rápidos de la historia. Paul Doyle, agente de Powell, confirmó a la AFP la presencia de su velocista en Suecia. “Sí, es cierto, Asafa correrá en 100 m”. El 31 de mayo en Nueva York, Bolt quitó a Powell su récord mundial (9.74) con un crono de 9.72. En las selecciones olímpicas jamaicanas, el pasado fin de semana, Bolt se impuso fácilmente a Powell (9.85 contra 9.97) en su primer duelo en 100 m.



SuperSonics dejan Seattle

SEATTLE / AP.- Los Supersonics trasladarán su sede a Oklahoma City para la campaña 2008-09 como parte de un acuerdo con la ciudad de Seattle que fue anunciado el miércoles. El convenio termina un vínculo que derivó hasta un reciente juicio federal de seis días sobre los términos del arrendamiento de la KeyArena. El juez del caso tenía previsto pronunciarse sobre el caso el miércoles.



El acuerdo estipula que el propietario de los SuperSonics, Clay Bennett, y su empresa Professional Basketball Club LLC pague a la ciudad hasta 75 millones de dólares a cambio de la cancelación inmediata del arrendamiento. El nombre y los colores del equipo seguirán correspondiendo a Seattle.



“Lo logramos”, dijo Bennett en Oklahoma City sobre un tribuna con el logotipo de la NBA y las iniciales OKC. “La NBA estará en Oklahoma City la próxima temporada”.



Bennett indicó que la mudanza comenzará el jueves y que el primer punto del cambio serán los jugadores de los SuperSonics.