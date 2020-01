Batalla táctica en la final

Vistazo a la batalla táctica que podría producirse en la final del Torneo de Fútbol Clausura 2008, entre los equipos Walter Ferreti y Real Estelí, mañana domingo a partir de las 2:30 de la tarde en el Olímpico del IND.



Defensa

Walter Ferreti: Omar Zambrana posiblemente mantendrá a cuatro jugadores atrás, con Erick Vallecillo por el lateral izquierdo, Matías Sacco, Mario Gastón en el eje de la zaga y Silvio Avilés por el lateral derecho.



Vallecillo posee la reacción requerida y la creatividad suficiente para achicar los espacios y salir jugando con balón dominado. Es muy seguro a la hora de marcar al contrario, y transmite confianza a los centrales Sacco y Gastón para realizar eficientes coberturas.



Silvio Avilés, desde el lateral izquierdo, se suma fácil al ataque, pero debe estar presto a la velocidad y profundidad ofensiva de los estelianos, que lo pueden dejar mal parado en el contraataque. Tiene gran capacidad y fortaleza física para atacar y defender.



Real Estelí: Fortaleció su defensa, donde sus miembros no dan ni piden tregua, tienen experiencia y suficiente velocidad para cortar cualquier intento del adversario. Otoniel Olivas juega el sistema 3-5-2, colocando por los costados a Jaime Ruiz y a Marvin Molina, y por el centro a un jugador muy enérgico como el colombiano Juan Pablo Chacón.



La formación acostumbrada por el técnico Olivas no depende de la profundidad ofensiva de los laterales, porque en el medio campo tiene a dos volantes ofensivos que saben llegar con peligro al ataque o alimentar el área central.



Mediocampo

Ferreti: Juan Barrera es su creador. Este joven de grandes cualidades futbolísticas se entiende perfectamente con el contención Miguel Masís, siempre juegan juntos y en armonía, con buen toque del balón. Por las bandas los “policías” atacan con dos laterales muy habilidosos y rápidos como Ariacny Alvarado y el argentino Lucas Piccinini.



La batalla de voluntades por el control del medio campo con el rival Elmer Mejía tendrá gran influencia en el encuentro decisivo.



Estelí: El bajito hondureño controla el ritmo de los ataques de su equipo y la dirección desde donde vienen. Casi todo lo canaliza. A menudo cambia el punto de ataque con un pase corto e incisivo y, con Franklin López jugando un poco más atrás, se convierten en un par de volantes de contención con enorme capacidad y voluntad. Eliú Zeledón por la derecha y Sergio “Pando” Rodríguez por la izquierda, tienen la capacidad para controlar el medio campo que es de donde surge el fútbol ofensivo.



Ataque

Ferreti tendrá que cambiar su mentalidad de no buscar el marco contrario por temor al contraataque norteño, de lo contrario sufrirá mucho porque Estelí viene a la capital por el trofeo del Clausura. La propuesta ofensiva de los capitalinos en el partido de ida fue invisible y si quiere dar la vuelta olímpica debe aparecer el domingo.



Estelí presentará una línea de ataque envidiable que hará temblar la cabaña de Denis Espinoza, al frente de la misma va Ricardo Vega, quien no sólo encabeza la delantera, sino que frecuentemente se va a los costados halando la marca de uno o dos defensas con él, creando espacios para Samuel Wilson o Hugo Silva, para estallar en el marco contrario.



Con todo en cero y sin más alternativa que el ataque, el partido de vuelta de mañana domingo está equilibrado, pero lo ganará el que presente mejor disposición para el éxito.