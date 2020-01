Por título y venganza

WIMBLEDON, Inglaterra / AP.-

Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentarán por tercer año consecutivo en la final de Wimbledon luego de arrasar el viernes con sus oponentes en semifinales.



Federer superó 6-3, 7-6 (3), 6-4 a Marat Safin con una actuación casi perfecta, para quedar a ley de un triunfo de su sexto título consecutivo de Wimbledon y 13ra corona de Grand Slam. El suizo lleva 65 victorias al hilo en canchas de césped, incluyendo 40 en el All England Club.



Nadal lo imitó al ganarle 6-1, 7-6 (3), 6-4 al alemán Rainer Schuettler. El español tendrá su sexto duelo contra Federer en una final de Grand Slam, y el domingo intentará convertirse en el primer hombre que gana Roland Garros y Wimbledon el mismo año desde que Bjorn Borg lo logró en 1980.



“Es grandioso, es una bella sensación poder tener la oportunidad de volver a ganar el título”, dijo Federer tras su victoria en 1 hora, 42 minutos. “Significa mucho para mí”.



Federer avanzó a su 16ta final de un Grand Slam.



Nadal ganó este año su cuarto Abierto de Francia al hilo, y ha perdido las dos últimas finales de Wimbledon contra Federer.



Federer y Nadal no han perdido un solo set en todo el torneo.



“Ahora mismo, sé que al otro lado de la red está el mejor jugador del mundo, Roger Federer, pero haré lo mejor posible y ya veremos”, dijo el español, invicto en sus 23 últimos partidos. “Creo que tengo que jugar muy bien si quiero ganar. Yo sé que él está jugando bien, pero yo también estoy jugando bien”.



Federer dijo que está ansioso por vengar la derrota 6-1, 6-3, 6-0 que sufrió a manos de Nadal el mes pasado en la final de Roland Garros, su peor revés en un Grand Slam.



“París fue una desilusión”, comentó. “Es importante recuperarme de esa derrota. Casi no recuerdo nada de ella, todo pasó muy rápido”.



Nadal luce cada día más cómodo en la superficie de césped, por lo que Federer no es tan favorito este año.



“En realidad no creo que importe si soy favorito o no”, indicó Federer. “Estoy en una racha increíble en césped. Primero, alguien tiene que romperla para decir otra cosa”.



Nadal aventaja 11-6 en sus duelos con Federer, pero el suizo posee récord de 5-2 en superficies que no sean arcilla.



“Me gusta el reto”, dijo Federer. “Rafa es un gran competidor. Tiene un récord ganador contra mí. Cada vez que lo enfrento quiero vencerlo. Ahora él es tan bueno en las otras superficies que es una amenaza donde sea”.



Desde el palco real observó Borg, con quien Federer comparte el récord de la era moderna con cinco títulos consecutivos de Wimbledon. El único hombre que ganó seis corridos fue Willie Renshaw en la década de 1880, cuando sólo tuvo que ganar un partido para defender sus títulos.