Tour arranca sin un claro favorito

El Tour de Francia comienza hoy sábado y sus organizadores cruzan los dedos para que la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial termine en tres semanas sin ningún escándalo de dopaje.



El uso de drogas en años recientes eliminó de la carrera a algunas de las principales figuras del ciclismo mundial, abriendo las puertas para una nueva camada de competidores.



Cadel Evans, Alejandro Valverde, Carlos Sastre, Denis Menchov y Damiano Cunego son algunos de los candidatos para ganar la carrera que cubre más de 3.500 kilómetros.



“Diría que tengo bastantes posibilidades de ganar”, dijo Evans, quien llegó octavo en 2005, cuarto al año siguiente y segundo en 2007.



La carrera comienza con una etapa plana de 197.5 kilómetros en Bretaña. Por primera vez desde 1967, el Tour no tiene un prólogo.



Además, por segundo año consecutivo la carrera carece de un campeón defensor. El ganador de 2007, Alberto Contador, no competirá porque su equipo Astana no fue invitado debido a los escándalos de dopaje que protagonizó en los dos años anteriores.



El estadounidense Floyd Landis perdió su corona de 2006 después de arrojar positivo a testosterona sintética en una prueba de dopaje.



Otros nombres destacados que estarán ausentes este año con Alexandre Vinokourov --expulsado del Tour del año pasado por arrojar positivo a una transfusión ilegal de sangre, que a su vez provocó la salida del equipo Astana--, y el estadounidense Levi Leipheimer.



El ganador del Giro de Italia de 2006, Ivan Basso, tampoco competirá mientras cumple con los últimos meses de una suspensión de dos años por su participación en la Operación Puerto.



“La gente habla de los que no están, pero una vez comience la carrera, la gente dejará de hablar sobre ellos y comenzará a hablar de los que están aquí”, dijo Patrice Leclerc, jefe de la compañía organizadora del Tour, ASO.



Lance Armostrong admitió en una entrevista que el Tour de este año es de pronóstico reservado, aunque dijo que le gustan las posiblidades de Evans y descartó a Cunego porque no es bueno en los ascensos y en las pruebas los contra el reloj.



“Nunca ganará el Tour... y eso no es una bofetada hacia él”, dijo el siete veces ganador del Tour a cyclingnews.co. “Es un tipo pequeño. No creo que sea un ciclista para el Tour”.



Evans dijo que su principal preocupación es el ruso Menchov, el mejor ciclista joven del Tour de 2003 y quinto hace dos años. Sastre, un español que ha terminado entre los 10 primeros en cinco de los seis últimos Tours, tiene un fuerte equipo en CSC que incluye a los hermanos Andy y Franck Scheleck.



Valverde, otro español de 28 años con un buen equipo Caisse d’Epargne, dijo que espera que el pelotón de favoritos se reduzca en los tres días de los Alpes en la tercera semana.



“Estoy aquí para pelear por el podio. Pero desde el momento en que estás peleando por uno de los tres primeros lugar, es claro pensar, ¿por qué no primero?”, dijo Valverde. “Si al final estoy segundo o tercero, también voy a estar satisfecho”.



La carrera termina el 27 de julio en París.