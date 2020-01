Mayweather Jr. acusa a HBO de prejuicio racial

Floyd Mayweather Jr. acusó a los comentaristas de boxeo de HBO de tener prejuicio en contra de él y otros púgiles negros.



Mayweather, quien se retiró del boxeo el mes pasado, le dijo al diario The Grand Rapids Press en una entrevista el viernes que la cadena de televisión es ''grandiosa'', pero criticó a sus comentaristas.



''Hablan de Kelly Pavlik, un boxeador blanco, como si fuera lo máximo. O se vuelven locos con Manny Pacquiao. Pero yo soy un púgil negro'', dijo Mayweather. ''¿Se trata de algo racial? Sin duda. Ellos elogian a los boxeadores blancos, elogian a los boxeadores hispanos. Pero a los boxeadores negros nunca los elogian''.



''Me di cuenta desde hace tiempo pero no podía decir nada porque tenía que hacer negocios con ellos. Voy a seguir haciendo negocios con ellos, pero ya no me voy a morder la lengua'', agregó el retirado púgil de 31 años.



El presidente de HBO Sports, Ross Greenburg, dijo en un comunicado que la cadena, que transmitió muchas de las peleas de Mayweather, siente desilusión por los comentarios del boxeador y negó las acusaciones.



''Floyd es un gran atleta que le dio todo lo que tenía al deporte. Admiramos mucho lo que logró en el cuadrilátero'', dijo Greenburg. ''Sus expresiones sobre los comentaristas de HBO y sus ejecutivos son desafortunadas y estamos totalmente en desacuerdo''.



Mayweather, considerado por muchos expertos como el mejor boxeador kilo por kilo del mundo, anunció su retiro en junio después de un increíble período de 18 meses en el que derrotó a Oscar de la Hoya y Ricky Hatton y ganó más de 50 millones de dólares en el ring.