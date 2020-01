Portobanco en cifras

Aunque tenía tendencia al descontrol, Luz Portobanco tuvo balance positivo en sus actuaciones en la pelota nacional, jugando en la Liga Profesional y los Campeonatos de Primera División, una vez que salió del béisbol organizado, en el año 2006.



Debutó en la Profesional 2005-2006 con el Chinandega el 21 de octubre en el Estadio Nacional, enfrentando al Bóer. Inició el juego, tiró 4.1 innings y no tuvo decisión en el partido que ganaron 6x2. Permitió una carrera, ponchó a dos y cedió 4 bases por bolas. Le batearon 2 hits de los 13 enfrentados.



Su última actuación fue el sábado 28 de junio ante el Granada, que le ganó al Bóer 6x2. En ese juego en 4.2 innings permitió 2 carreras, tres hits, ponchó a uno y cedió 4 bases por bolas, todas en un mismo inning, para cargar con la derrota.



Liga Profesional G-P INL C CL EFT HR SO BB

2006 Chinandega 1-1 21.1 6 5 2.11 0 9 12

2007 León 5-1 61.2 19 19 2.77 1 47 29

2008 Sn. Fernando 0-3 15.0 13 12 6.35 1 6 8

TOTAL 6-5 98.0 38 36 3.31 2 62 49

Primera División G-P INL C CL EFT HR SO BB

2007-León 2-2 40.2 8 8 1.77 0 20 8

2008-Bóer 3-1 22.0 9 9 3.68 1 4 18

TOTAL 5-3 62.2 17 17 2.44 1 24 26

Semifinal

Primera División G-P INL C CL EFT HR SO BB

2007-León 0-1 1.2 8 2 10.80 0 0 4

En siete temporadas en las categorías menores de la organización de los Mets de Nueva York, Doble A y Doble A fuerte, entre los años 2000 y 2006, actuó en 143 partidos, de los que inició 62 partidos y relevó 81, con tres juegos salvados.



En las Menores G-P INL C CL EFT HR SO BB

2000 a 2006 Mets 17-35 449.0 305 250 5.01 9 303 215