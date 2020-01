¿Cuándo será el abanderamiento?

Mientras en el mundo han sido abanderadas la mayoría de las delegaciones que competirán en los Juegos Olímpicos de Beijing, acá seguimos esperando la próxima reunión del Comité Olímpico para ver si “aceptan” la propuesta de que sea Alexis Argüello el abanderado de la delegación.



La consideración de que Alexis nunca representó a una delegación deportiva olímpica, no tiene mucho peso a la hora de evaluar. Nadie lo duda, Alexis es la máxima gloria deportiva que tenemos, y podríamos hacer lo mismo que Panamá, que designó a Roberto “Manos de Piedra” Durán como su embajador deportivo en estos Juegos, y a como hicieron los filipinos con Manny Pacquiao.



Desde hace tres meses se conoció de la solicitud para que Alexis lleve nuestra bandera en Beijing, y al parecer en la semana entrante se reunirá el Comité Ejecutivo del CON para dar respuesta a esa solicitud presidencial, según lo confirmó el presidente del CON, Julio Rocha, al colega Rigoberto Solís en su programa radial “Círculo de Espera”, el jueves pasado. Están confirmados cinco atletas de tres disciplinas deportivas para los Juegos de Beijing, con sus respectivos entrenadores y presidentes de Federación, además del médico y miembros del CON, quienes deben viajar el 6 de agosto a Beijing.



El secretario ejecutivo del CON, Félix Correa, confirmó a los atletas Walter Martínez por el tiro, con su entrenador Glen Argeñal; en natación fueron invitados Dalia Torres y Omar Núñez, quienes van con los entrenadores Freddy Torres y Alejandro Rojas, así como el presidente de la Federación.



Los otros dos son los atletas Jessica Aguilera y Juan Zeledón, éste último en sustitución de Herman López, quien está lesionado.



Una tercera candidata es la jabalinista Dalila Rugama. El entrenador es Héctor Vanegas, y María Antonieta Ocón, Presidenta de la Federación de Atletismo, la delegada.



A eso hay que agregar al médico, el doctor Ernesto Ruiz, y al encargado de divulgación, Moisés Ávalos.



Frank Silva es el jefe de misión. Hay que agregar al abanderado, al presidente del CON y sus invitados, otros miembros del Ejecutivo del CON y algunos presidentes de federaciones que asistirán a las reuniones de las internacionales. En fin, la delegación podría alcanzar las veinte personas. Para que Dalila compita en Beijing tiene que superar la marca mínima de 56 metros en jabalina, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo que se realiza en Cali, Colombia. Pero las noticias no son halagadoras. Se informa que Dalila tiene dolores en el codo de su brazo derecho, y aunque ha entrenado en Cuba, no ha practicado en los últimos dos días.



Mientras tanto, Zeledón y Jessica compitieron, pero lograron marcas discretas que los ubicaron como últimos en sus heats eliminatorios. Zeledón en 100 metros cronometró 11.59, y Jessica en los 400 metros cronometró 59.18 segundos.